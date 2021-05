Ervaren vrachtwagenchauffeur geeft raad aan starters:"Wanneer je onderweg bent, ben je je eigen baas"

JobsPatrick Verelst (59) van Vanbever-Heymans Transport uit Brussel werkt al veertig jaar als vrachtwagenchauffeur. Aan goede raad voor jonge collega’s of jongeren die voor het beroep van trucker willen gaan heeft hij geen gebrek. Jobat.be belde Patrick op tijdens zijn rustpauze ter hoogte van het Franse Caen. De man trakteerde ons op kennis over de opleiding, het loon én het dagelijkse leven van een vrachtwagenchauffeur.

“Blijf altijd rustig en vriendelijk, zowel onderweg tegenover andere weggebruikers en de politie, als bij klanten. Er is almaar meer verkeer op de baan en dus ook meer verkeersagressie. Hou je daar als chauffeur buiten”, geeft de vrachtwagenchauffeur als belangrijkste tip mee aan jonge en toekomstige collega’s. “Ook je rij- en rusttijden en de wegcode zijn uiteraard belangrijk. Volg de regels, want de boetes zijn tegenwoordig heel hoog. Volg ook niet zomaar blindelings je gps, om files of verkeerssituaties onderweg zoveel mogelijk te vermijden.”

Volledig scherm Patrick Verelst is al 40 jaar lang vrachtwagenchauffeur. © rv

Opleiding: welke certificaten heeft een vrachtwagenchauffeur nodig?

Patrick behaalde zijn rijbewijs als vrachtwagenchauffeur destijds in het leger. “Ik heb alles zelf geleerd, dat waren andere tijden. Nu zijn er speciale rijscholen voor jonge gasten die vrachtwagenchauffeur willen worden. Zij krijgen begeleiding op het vlak van ecologisch rijden, rij- en rusttijden, enzovoort. Elke chauffeur die een rijbewijs C of D heeft om met een vrachtwagen te rijden, heeft de code 95 op het rijbewijs nodig (bewijs van vakbekwaamheid, red.). Wie zijn rijbewijs al langer heeft, moet om de vijf jaar 35 uren nascholing volgen bij een erkend opleidingscentrum om het bewijs te houden. De theorieopleiding kost 185 euro, exclusief BTW, de praktijkopleiding 465 euro, exclusief BTW.

Wil jij ook eens proeven van het leven als vrachtwagenchauffeur? Bekijk hier de openstaande vacatures.

Loon: hoeveel verdient een vrachtwagechauffeur?

Uit het Jobat Salarisrapport blijkt dat een vrachtwagenchauffeur gemiddeld 2.860 euro bruto per maand verdient. “Wij mogen niet klagen met ons loon, al kan het natuurlijk altijd beter. Wij zitten nog bij de betere Europese landen”, zegt de trucker, die in principe nog drie jaar voor de boeg heeft alvorens zijn welverdiende pensioen aanbreekt. “Ik weet niet of ik dan ook effectief zal stoppen, hoor. Ik doe het nog altijd zo graag. Chauffeur zijn zit in je bloed, voor het leven. Je bent voor een stuk je eigen baas wanneer je onderweg bent. Het geeft voldoening als je je goederen veilig en intact hebt gelost bij de klant en dat kunt melden op kantoor, om nadien rustig terug naar huis te rijden.”

Als vrachtwagenchauffeur kun je in allerlei sectoren aan de slag. Zo zijn er truckers voor containertransport, met aan boord allerlei producten zoals voeding en cosmetica. Er zijn ook vrachtwagenchauffeurs nodig om wegenbouw en tanktransport in goede banen te leiden. In bepaalde gevallen moeten truckers bijkomende certificaten behalen, bijvoorbeeld het ADR-certificaat als ze met gevaarlijke stoffen rondrijden. Chauffeurs die internationaal willen rijden, moeten een CE-rijbewijs behalen, zoals Patrick.

Stress: is vrachtwagenchauffeur een stresserende job?

Stress ervaart de ervaren chauffeur niet als hij zijn job uitoefent. “Ik voel totaal geen druk. Ik rij bijvoorbeeld heel graag rond in Frankrijk, een fantastisch land. Ik ben begonnen als jonge gast zonder ervaring, spreek ondertussen drie talen die ik onderweg heb opgepikt en ken heel Europa als mijn broekzak. Mijn bijnaam op de firma is niet voor niets TomTom”, lacht Patrick, die naar eigen zeggen het fierst is op zijn diploma van internationale vrachtwagenchauffeur. “Ik kreeg toen een medaille en diploma van de minister. Niet alle chauffeurs krijgen die erkenning. Ik kijk heel voldaan terug op mijn carrière. Ik leer trouwens ook nog elke dag bij. Je bent nooit te oud om te leren, dat is mijn laatste wijze raad aan de jeugd.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Jobat.be: