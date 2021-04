Ervaren verpleegkundige geeft raad aan starters: “Studenten vallen hier weleens flauw, dan weet je dat je best iets anders zoekt”

Willemijn de Looff (33), operatieverpleegkundige: “Door een gelukkig toeval vond ik tien jaar geleden een baan op het operatiekwartier. Ik heb eigenlijk een combinatieopleiding verpleeg- en vroedkunde gevolgd, maar in mijn laatste jaar kon ik enkel nog een stageplaats vinden op de operatieafdeling. Voordien had ik nooit over deze optie nagedacht, maar geheel toevallig bleek het mij veel beter te liggen dan vroedkunde. Na mijn studie solliciteerde ik dan ook voor een job in de operatiezaal en ik sta hier nu nog steeds! Ik raad beginnende verpleegkundigen daarom aan goed uit te maken welke aspecten van de verpleegkunde je aanspreken en welke minder. Ons vakgebied is namelijk heel breed en je kan zoveel kanten uit. Het werk in een ziekenhuis is heel anders dan in de thuisverpleging of voor pakweg het Rode Kruis. In een verzorgingsinstelling vormt elke afdeling verder een eiland op zich. De geriatrie is niet te vergelijken met de spoeddienst of de intensive care, om maar iets te noemen. Je moet dus goed oriënteren welke mogelijkheden er zijn binnen de verpleegkunde en daarbij uitzoeken hoe je zelf in elkaar steekt. Als je bijvoorbeeld heel zorgend bent, moet je niet zoals ik op een technische afdeling gaan staan, maar zit je meer op je plaats in onder meer het daghospitaal of de thuiszorg. Stages zijn erg belangrijk om te ontdekken wat je wel of niet leuk vindt. Daarnaast organiseren instellingen ook beurzen waarop je meer te weten komt over de werkpraktijk. Momenteel gaan deze digitaal door.”

Volledig scherm Willemijn De Looff (33) is operatieverpleegkundige. © rv

Jobhoppen: interim of flexpool

“Ben je er na het behalen van je diploma nog niet uit wat je precies wilt doen, dan houdt niets je tegen om diverse jobs uit te proberen. Als verpleegkundige geniet je een grote werkzekerheid, waardoor je bijna overal zonder problemen binnen raakt. Er zijn dan ook veel collega’s die regelmatig switchen. Je dient alleen op te passen dat je niet gaat overdrijven, want wie constant van baan verandert, komt niet betrouwbaar over. Op termijn kan dat in je nadeel spelen. Een leuke manier om van veel verschillende jobs te proeven is via interim. Zo kan je met contracten van bijvoorbeeld telkens zes maanden bij uiteenlopende werkgevers aan de slag. Je dient natuurlijk wel erg flexibel te zijn. Wil je liever binnen hetzelfde ziekenhuis verschillende dingen uitproberen, dan kan je solliciteren voor de flexpool. Als lid van dit team verhuis je telkens naar de afdeling waar je het hardst nodig bent. Zo sta je bijvoorbeeld een week in het dagziekenhuis, dan weer een maand op de geriatrie, enzovoort.”

“Praktijk en theorie durven in ons beroep weleens van elkaar te verschillen. Het is dan ook belangrijk om te leren van ervaren verpleegkundigen en je niet blind te staren op lesboeken. Sommige dingen die je op school leert, zijn in de praktijk gewoon niet haalbaar. Stage lopen is dus echt cruciaal. Wij merken het ook meteen wanneer iemand op onze afdeling past of niet. Voor de operatiekamer dien je technisch aangelegd te zijn, je moet in de eerste plaats goed overweg kunnen met materiaal en installaties. Je dient ook goed te kunnen organiseren en plannen. Bij ons werk je voornamelijk samen met artsen en denk je actief mee over hoe alles zo vlot mogelijk kan verlopen. Goed in team kunnen functioneren is een must. Meer nog dan op andere afdelingen zitten we vaak urenlang met dezelfde mensen samen in een kleine ruimte. We zijn echt een zeer specifieke afdeling en niet iedereen zou hier kunnen werken. Je moet absoluut tegen een stootje kunnen. Het gebeurt zelfs weleens dat een student flauwvalt tijdens de kennismaking met onze werkpraktijk. Zo weet je natuurlijk meteen dat dit je richting niet is. Maar ook wie heel sociaal is en graag babbelt zit ergens anders beter op zijn plaats. De verpleegopleiding werd niet lang geleden aangepast en voorziet momenteel in nog meer praktijkervaring. Verspreid over vier jaar volg je nu 2.300 uren stage. Dat is een goede zaak volgens mij.”

Sterke maag

“Teamwerk is voor alle verpleegkundigen zeer belangrijk, maar daarnaast dien je natuurlijk servicegericht te zijn. De patiënt komt altijd op de eerste plaats. Een verpleegkundige moet sociaal vaardig zijn en goed met stress kunnen omgaan. Door het permanente personeelstekort is de werkdruk altijd hoog. Zeker de eerste weken zullen heel vermoeiend zijn, daar bereid je je best op voor als je voor deze baan kiest. Je krijgt enorm veel info en moet wat je op school hebt geleerd bijstellen aan de praktijk. Verder mag je nergens vies van zijn. Er zijn nog steeds veel verpleegkundigen die afknappen op bepaalde onderdelen en dan besluiten dat het toch niets voor hen is. Maar soms moet je volgens mij gewoon doorbijten. Iedereen krijgt dezelfde basis, maar na je opleiding kan je nog altijd bepaalde aspecten elimineren. Ik heb bijvoorbeeld ooit wel geleerd hoe je iemand moet wassen, maar heb dat nadien nooit meer moeten doen. Staat iets je echt niet aan, dan weet je dat dat een onderdeel is van de verpleegkunde dat niet aan jou is besteed en kan je gerichter een gepaste job zoeken. Uiteraard zullen er altijd minder leuke aspecten zijn die je erbij moet nemen. Ik geloof dat niemand met plezier een been helpt amputeren of een pamper ververst, maar zulke zaken betreffen maar een klein stukje van het werk. Je doet dit niet de hele dag door. Na vijf minuten ben je ze weer vergeten. Wanneer ik een film kijk waarin in iemands lichaam wordt gesneden, vind ik dat eerlijk gezegd veel viezer dan op het werk. In de operatiezaal zie je immers niet de gehele persoon, slechts een klein stukje van het lichaam blijft onbedekt. Met het werk dat ambulanciers of collega’s op de spoeddienst doen zou ik het veel moeilijker hebben, dat is niets voor mij. Hoe dan ook moet je een sterke maag hebben. Wanneer je aan tafel kunt voortpraten over de onsmakelijke dingen die op het werk gebeuren zonder dat je eetlust bederft, ben je volgens mij een echte verpleegkundige.”

“Toen ik begon als verpleegkundige maakte ik mij onterecht een hoop zorgen over of ik wel voldeed aan de verwachtingen. Inmiddels is alles in zijn plooi gevallen en ben ik veel zelfzekerder. Ik weet nu dat dit werk echt bij me past. Dit is waar mijn interesse ligt, waar ik goed in ben en wat ik wil blijven doen. De verloning zou weliswaar beter kunnen, maar meer nog dan een hoger salaris zouden vooral extra verlofdagen welkom zijn. Fysiek is het werk zwaar. Net als veel collega’s werk ik daarom vier vijfde. Ik merk dat vooral jongere verpleegkundigen voor dit werkregime kiezen, ondanks hun betere conditie. De oudere generatie werkt vaker fulltime, aangezien dat vroeger de standaard was.”

