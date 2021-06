Ervaren marketeer geeft raad aan starters: “Er bestaat geen magische opleiding, leren doe je on the job”

JobsMet het juiste talent valt er in de marketing aardig wat geld te verdienen. Op Jobat.be vind je bovendien meer dan 230 jobs in deze branche. Wil je je kans wagen in deze boeiende business, verschijn je best goed voorbereid aan de start. Marketeer Micha Appermans (40) draagt een rugzak van 20 jaar ervaring en deelt met plezier z’n tips & tricks.

Micha Appermans, client service director bij communicatiebureau RCA: “In samenwerking met bedrijven ontwikkel ik marketingcampagnes. Ik doe deze job nu vier jaar. Daarvoor was ik in dienst bij een ander agentschap, en aan het begin van mijn carrière, bijna 20 jaar geleden, werkte ik gedurende tien jaar bij een adverteerder. Op die tijd heb ik het landschap enorm zien veranderen! Los van de gebeurtenissen de voorbije 1,5 jaar, zorgt de digitalisering ervoor dat onze werkpraktijk vandaag niet meer te vergelijken is met die van toen ik afstudeerde. De wereld is veel dichterbij gekomen, en ik merk dat dat voor gemakzucht zorgt.

‘Kom buiten’

Als marketeer is het cruciaal om inzicht te hebben in de mensen die je wilt bereiken. Mijn eerste raad aan jongeren is dit niet enkel te verwerven via Google. Ik wil niet de evangelist uithangen, want ik grijp zelf ook te vaak naar mijn smartphone, maar ik geloof dat je zo toch veel mist. Buiten komen, mensen observeren en contact leggen blijft echter heel relevant in dit beroep. Het gedrag van een doelgroep kan je niet louter vanachter je scherm bestuderen. In marketing draait alles rond empathie en door met mensen te praten, begrijp je wat er bij hen leeft. Wanneer je ergens staat te wachten, vlucht dan niet meteen in je social media, maar kijk wat er om je heen gebeurt en stel je open voor de omgeving. Dichter bij de consument komen en zo de juiste verhaallijnen en beeldtaal aanwenden, daar gaat het bij ons tenslotte om.”

‘Leer cijfers interpreteren’

“Verder nemen cijfers een alsmaar voornamere plaats in. Nieuwe technieken maken alles meer en meer meetbaar, dus ben je maar best handig met data. Het analyseren en interpreteren van cijfers wint aan belang en helpt je bij het rapporteren en verdedigen van de keuzes die je maakt.”

‘Vergaderingen kunnen heel leerrijk zijn’

Een andere tip die ik kan geven is te leren van collega’s. Ik had het geluk in grote firma’s te zijn gestart, waar ik omringd was door erg bekwame mensen. Door met hen in dialoog te gaan en hen verschillende methodologieën te zien toepassen, heb ik mijn eigen stijl kunnen vormen. Vergaderingen kunnen zo ook leerrijk zijn. Misschien denk je dat slechts een klein stukje van een lange meeting je actuele opdracht aanbelangt, toch loont het ook aan de rest van de vergadering actief deel te nemen. Je steekt veel op dat je op dat moment misschien niet nodig hebt, maar wel in een later stadium van je loopbaan. Dit geldt ook voor seminaries. Krijg je de kans hieraan deel te nemen, probeer dan zoveel mogelijk op te nemen, ook over thema’s die op het eerste gezicht minder relevant lijken. Zoek naar een evenwicht tussen de taken die je nu moet uitvoeren en je ontwikkelingstraject en ambitie op langere termijn. In het begin kan dit je werklast verhogen, maar later pluk je daar de vruchten van.”

Al doende leren

“Wil je je onderscheiden, zal je een zekere energie en passie moeten tonen. Daar slaag je het best in als je een product kiest waar je affiniteit mee hebt. Er bestaan geen magische boeken of opleidingen om een goede marketeer te worden, je moet het zelf doen, al gaandeweg. Van heel wat dingen die nu onmisbaar zijn, heb ik op school bijvoorbeeld nooit gehoord. Zorg dus dat je mee blijft, want onze job verandert voortdurend. Lees boeken en abonneer je op de juiste nieuwsbrieven. Dit houdt je scherp en innovatief, wat cruciaal is in onze job. Om het te maken als marketeer heb je vooral een hoog inlevingsvermogen nodig. Verder zijn communicatie skills een must. Je moet overtuigend zijn, maar ook een goed luisteraar. Met mensen overweg kunnen is eveneens belangrijk omdat je in team aan projecten werkt en daarbij met veel andere afdelingen in contact staat. Al deze mensen moet je op dezelfde lijn krijgen. Je dient ook organisatorisch sterk te zijn en om al je deadlines te halen is time management essentieel.

Niet met de pluimen gaan lopen

Wij hebben de beste job ter wereld, maar moeten stevig in onze schoenen staan. Waar collega’s van de verkoop het statuut van koningen genieten -zij halen immers de contracten binnen- krijgen marketeers minder gemakkelijk waardering. Onze impact is moeilijker in te schatten. Elke euro uitgegeven aan marketing geldt als een kost en het effect ervan op lange termijn is geen zwart-op-wit gegeven. Dit maakt dat een organisatie soms kritischer kijkt naar onze projecten.

Hoeveel verdient een marketeer?

“Als marketeer kan je zeker goed je brood verdienen. Een starter krijgt al naar gelang zijn achtergrond iedere maand zo’n 2000 à 2500 euro bruto (ongeveer 1671 à 1794 euro netto). Maar je kan al snel grote sprongen maken, afhankelijk van het bedrijf waar je terecht komt.”

Het gemiddelde maandinkomen voor de functie marketing & communicatie bedroeg vorig jaar 3.359 euro (+-2.151 netto) volgens cijfers van het Salariskompas.

Hoeveel loon zou jij als marketeer kunnen verwachten? Bereken het via het Salariskompas:

