Ervaren IT'er geeft raad aan starters: "Tijdens sollicitaties heb ik geregeld gevraagd of ik mijn toekomstige collega’s mocht ontmoeten"

Willen bijleren

Guido volgde geen opleiding informatica, maar economie. “Achteraf gezien was dat een voordeel. Mijn economische ingesteldheid en boekhoudkundige kennis kwamen goed van pas bij het ontwerpen van bedrijfssoftware. Zelfs bij mijn allereerste sollicitatie vormde mijn diploma geen probleem. Ik herinner mij dat ik veel vragen had voorbereid, om te tonen dat ik oprecht geïnteresseerd was en graag wou bijleren. In de informaticawereld is je kennis na enkele jaren sowieso achterhaald, dus leergierig en nieuwsgierig zijn is voor iedereen belangrijk.”

Volledig scherm Guido Maes © Yves Schepers

Werk vs. gezin

Door zijn goede voorbereiding kon Guido meteen starten bij IC Systems, waar hij de kneepjes van het vak leerde. Maar na zeven jaar ging het bedrijfje failliet. “Ik was aan het bouwen en was pas papa geworden. Snel werkzekerheid krijgen was mijn prioriteit, dus ik startte onmiddellijk in de detachering. Schoolverlaters zou ik dat echt aanraden. Je komt op allerlei bedrijven, maakt kennis met verschillende software en leert ontzettend veel bij. Maar je bent wel continu onderweg en moet lange dagen kloppen. Op dat moment was dat moeilijk te combineren met mijn privéleven, dus ik besloot al gauw elders te solliciteren. Wees niet bang om dat te doen als je voelt dat je werk niet bij je past, of als je in een nieuwe levensfase komt. Zelfs al heb je een vast contract. Er zijn zo veel mogelijkheden.”

Sfeer op de werkvloer

In zijn zoektocht naar een nieuwe functie lette Guido niet alleen op de jobinhoud, maar ook op de werksfeer. “In films worden IT’ers vaak voorgesteld als introverte figuren, eenzaam achter hun computer. Maar in werkelijkheid werk je zelden alleen. Je moet dus een teamspeler zijn: iemand die goed kan communiceren en af en toe een minder leuk klusje op zich wil nemen. Tijdens sollicitaties heb ik geregeld gevraagd of ik mijn toekomstige collega’s mocht ontmoeten. Daar wordt helemaal niet vreemd van opgekeken. Je moet tenslotte een klik hebben met je firma en met de mensen met wie je samenwerkt.”

Kies je specialisatie

Sinds Guido bij Wolters Kluwer werkt is zijn focus verschoven van de ontwikkeling van ERP-pakketten voor kmo’s (d.w.z. enterprise resource planning) naar databases en machine learning. “Doorheen de jaren raakte ik steeds meer geboeid door data en wat je daar allemaal mee kan. Een goede werkgever laat je toe om je te verdiepen in je interesse en daarvan je specialisatie te maken. Dus aarzel niet om aan te geven wat jou het meeste aanspreekt. Uiteindelijk wint je baas daar ook bij: wat je het liefste doet, doe je meestal het best.”

Toon je successen

Een laatste tip die Guido wil meegeven aan starters is dat je gerust mag communiceren over je verwezenlijkingen. “Sommige IT’ers maken de mooiste dingen, maar tonen ze te weinig aan hun collega’s waardoor zij niet inzien hoe bruikbaar die zijn. Praat over je werk met anderen en maak jezelf zichtbaar. Zo krijg je zeker meer waardering.”

