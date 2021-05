Ervaren ingenieur geeft raad aan starters: "ik startte in een klein bedrijf waardoor ik hele diverse taken kreeg"

JobsAls je een bouwtechnische opleiding hebt gevolgd, staan bedrijven voor je in de rij. Maar hoe vind je dé job die je op het lijf is geschreven? En hoe maak je carrière? Jobat.be vroeg het aan Patrick Vanhecke, manager projectleiding woningbouw bij Durabrik.

Klein vs. groot bedrijf

Patrick behaalde zijn diploma industrieel ingenieur bouw in 1992 en startte meteen als calculator en tekenaar bij een bouwfirma in zijn buurt. “Omdat het bedrijf zo klein was kreeg ik de kans om van heel diverse taken te proeven. Dat is een grote meerwaarde, als je pas begint te werken”, gelooft hij. “Had ons schrijnwerkersatelier onverwachts materiaal tekort, ging ik het kopen. Werd een verkoper ziek, viel ik in op een beurs. Al gauw mocht ik ook een aantal bouwprojecten leiden. Zo ontdekte ik dat dat laatste echt iets voor mij was en besloot ik om daarin verder te gaan.”

Technische kennis

Zo belandde Patrick bij Durabrik, waar hij vandaag nog steeds werkt. “Als projectleider was ik de schakel tussen klanten die een huis wilden bouwen, de architect en alle aannemers en arbeiders. Door veel op werven te komen en met werklui in gesprek te gaan heb ik veel geleerd over de technische kant van de bouw. Het is handig als je weet hoe je bijvoorbeeld elektriciteit legt, want zo kan je werklui beter aansturen en kan je ook goed inschatten hoeveel tijd een taak in beslag neemt. Verdiep je dus zeker in zulke klussen, zelfs al ben je zelf geen elektricien of metser. Die kennis komt trouwens ongetwijfeld van pas als je ooit zelf gaat bouwen.”

Communicatieskills

De projectleider is een centrale figuur op de bouwplaats. “Je moet dus met heel verschillende mensen kunnen samenwerken. Ook als er problemen rijzen”, vervolgt Patrick. Om zijn samenwerkingsvaardigheden aan te scherpen, volgde hij verschillende interne opleidingen, onder meer over de diverse persoonlijkheidstypes. “Ik raad zulke trainingen zeker aan, want ze helpen je om te begrijpen waarom mensen soms op een bepaalde manier reageren. Zo kan je meer empathie aan de dag leggen en word je een betere communicator.”

Meer uitdaging gevraagd

Na een achttal jaar voelde Patrick dat hij klaar was voor iets nieuws. “Omdat Durabrik zo’n grote firma is, kan je binnen het bedrijf vrij makkelijk van job veranderen. Naast particuliere woningbouw hebben we bijvoorbeeld een afdeling appartementenbouw of verbouwingen, die andere uitdagingen met zich meebrengen. Ik liet dus aan mijn toenmalige directeur weten dat ik mijn job erg graag deed, maar dat een nieuwe opportuniteit welkom was. Zo werd ik uiteindelijk gepromoveerd tot hoofdprojectleider. Wees dus niet bang om zoiets te signaleren”, besluit Patrick, die intussen een managementfunctie heeft.

