Erika (43) praat met haar kinderen over haar borstkanker: “Maar het beeld van een zieke mama willen we hen besparen”

Yora (28) en Jonas (32) voeden hun dochters op volgens de Montessori-methode: “Ze kiezen zelf wanneer ze willen slapen”

Omdat het maar niet lukte om hun huilbaby tot rust te brengen, gingen Jonas (32) en Yora (28), op Instagram actief met Mamapunt, op zoek naar een methode die voor haar zou werken. Uiteindelijk kwamen ze uit bij de – soms controversiële – principes van Montessori. Of het nu om eten, spelen of het slaapuur gaat: dochters Zoyla (3) en Xylia (1) krijgen op elk domein veel vrijheid om zelf te ontdekken wat goed voor hen is. In de praktijk betekent dat soms ook heel resolute keuzes maken: “Op een dag kwam ik thuis en was al Zoyla’s speelgoed verdwenen.”

24 oktober