Erfenis aanvaarden of verwerpen? Notaris belicht de verschillende opties: “Wie ze aanvaardt, erft zowel bezittingen als schulden van de overledene”

Showbizz Axel Daeseleire zoekt én vindt enige erfgenaam van La Esterella: “Mijn moeder en tante hebben de erfenis geweigerd”

18 mei La Esterella – of Esther Lambrechts, zoals ze echt heette – overleed tien jaar geleden, maar de erfenis van de zangeres werd nooit geclaimd. In ‘Erfgenaam Gezocht’ vond Axel Daeseleire haar enige nog levende erfgenaam: Christopher Gwynne. Wie is die erfgenaam, heeft hij La Esterella ooit gekend, hoeveel erft hij en wat is hij van plan met die erfenis? “Nochtans heb ik even getwijfeld of ik de erfenis wel zou aanvaarden”.