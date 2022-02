“Er zijn maar twee verzekeringen die je écht nodig hebt”: onze reisexpert geeft advies voor een huurauto op reis

Er is deze zomer alweer een schaarste aan huurauto’s op komst. Dat is de boodschap van autoverhuurder Sunny Cars. Door de grote vraag door de boomende reisboekingen én de ingekrompen verhuurvloten door corona is er een tekort aan huurauto’s. Dat zal je als consument vooral voelen op populaire vakantiebestemmingen aan de Middellandse Zee. Zo zijn er komende zomer in Portugal 40 tot 50 procent minder huurauto’s beschikbaar vergeleken met 2019. Het kan niet anders of je betaalt dus hogere prijzen als je niet op tijd boekt.

Quote Veel verhuur­ders bieden de mogelijk­heid om tot vlak voor de huurperio­de kosteloos te annuleren

Er is inderdaad geen enkele reden om te lang te wachten: hoe vroeger je je huurauto reserveert, hoe meer beschikbaarheid. Hoe dichter bij je vakantie, hoe meer iedereen een auto wil en hoe hoger de prijs. Veel verhuurders bieden bovendien de mogelijkheid om tot vlak voor aanvang van de huurperiode kosteloos te annuleren.

Hoe boek je?

Op voorhand online een auto reserveren kan vaak al terwijl je online je vliegticket of hotel boekt. Heel wat reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen bieden de mogelijkheid om via een lokale partner een auto bij te boeken. Maar het kan natuurlijk ook via grote verhuurnamen zoals Hertz, Sixt of Europcar. Of Sunny Cars, dat werkt met lokale aanbieders in zo’n 120 landen. Online prijsvergelijkingssites zoals Skyscanner plaatsen de prijzen van verschillende aanbieders naast elkaar.

Vergelijk details en lees de kleine lettertjes

Je kunt wel geen appelen met citroenen vergelijken. Check als je prijzen vergelijkt goed of de aangeboden service wel dezelfde is en welke verzekeringen en diensten allemaal inbegrepen zijn. Hoeveel kilometers zijn inclusief? Hoeveel kost het om een tweede bestuurder toe te voegen? Is de aangeboden prijs inclusief een burgerlijke aansprakelijkheid, een CDW-verzekering (schade aan de huurauto), en een TP-verzekering (diefstal)? Ben je verzekerd voor eigen risico? Is dat niet het geval, dan moet je daarvoor ter plaatse nog bijbetalen. Dat kan je aanvankelijke ‘goedkope huurtarief’ flink de hoogte injagen. Wil je absolute rust en zekerheid, dan kies je voor een (duurder) all-in pakket waarbij je niets meer ter plaatse hoeft te regelen. Check ook de prijs van extra’s zoals een babystoeltje of GPS. Meestal zijn die aan de verhuurbalie niet meer te krijgen, je moet ze dus expliciet op voorhand reserveren.

Check je verhuurder online

Het is niet slecht om voor je boeking je verhuurder even te checken via een reviewsite zoals Trustpilot. Zo zie je wat de ervaring van andere reizigers met de huurmaatschappij is, en weet je meteen waar je zelf extra goed op moet letten. Zijn er te veel klachten, kies dan zeker een andere aanbieder uit voor je vakantie.

Zorg voor een goede verzekering

In Europa ben je automatisch verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (materiële en lichamelijke schade aan derden) bij autohuur. Daarbuiten is dat niet altijd het geval, en moet dat expliciet in het contract staan. De meeste verhuurbedrijven voorzien standaard ook een dekking voor eigen schade, met een franchise die je kunt afkopen. Dat zijn eigenlijk de enige verzekeringen die je echt nodig hebt. Laat je dus niet zomaar nog een extra verzekering aansmeren.

Dit is waar de Engelstalige afkortingen in het contract voor staan: Zeker nodig:

• CDW (Collision Damage Waiver): deze onontbeerlijke basisverzekering dekt de schade aan derden én de materiële schade aan de wagen, al of niet met een bepaalde franchise. Die franchise kan makkelijk oplopen tot 1.000 euro. Overweeg dus of je dat eigen risico vooraf afkoopt (de zogenaamde Super Cover), maar dan stijgt je dagelijkse huurprijs.

• LDW (Loss Damage Waiver): hiermee ben je verzekerd tegen diefstal van je wagen of schade door inbraak, al of niet met franchise.

• TDP (Theft and Damage Protection): een complete verzekering tegen diefstal en eigen schade. In het algemeen zeer nuttig. Extra:

• ALI (Additional Liability Insurance) en LIS (Liability Insurance Supplement): aanvullende en duurdere aansprakelijkheidsverzekeringen, zodat het verzekerde schadebedrag in geval van ongeval of diefstal verhoogd wordt. Kijk goed na of dat concrete bedrag in het contract wordt vermeld, en of je dit nuttig vindt.

• PAI (Personal Accident Insurance): bijkomende verzekering waarbij je extra verzekerd bent tegen bepaalde medische uitgaven (dokter, ziekenhuis), zowel voor jou als je passagiers. Niet in elk Europees land ben je goed verzekerd als je bij een ongeval in fout bent.

• PEP (Personal Effects Protection) en PEC (Personal Effects Coverage): een bagageverzekering, maar die heb je niet nodig als je een auto huurt.

• PERSPRO/CCP (Carefree Personal Protection): aanvullende verzekering voor inzittenden en bagage.

• UMP (Uninsured Motorist Protection): bijkomende verzekering in geval van verwondingen bij een ongeval met een onverzekerde tegenpartij of vluchtmisdrijf.

Maak foto’s van de auto als je hem ophaalt en inlevert

Niet vergeten voor je je auto ophaalt: controleer hem grondig op krassen en schade. Doe dat liefst met de baliebediende erbij, al is dat niet altijd mogelijk. Laat eventuele schade zeker optekenen in het huurcontract. Vraag een bevestiging dat de wagen in orde is en de handtekening van de verhuurder als je de auto terugbrengt. Neem ook altijd foto’s, zowel bij het oppikken als het inleveren. Zo vermijd je dat de verhuurder eventuele schade op jou verhaalt.

Tank de auto altijd weer vol

Nooit vergeten, ook al moet je ervoor omrijden: tank de huurauto weer helemaal vol. Je tankbonnetje geldt als betalingsbewijs. Alleen zo vermijd je een extra ‘service fee’ die pakken hoger ligt dan de prijs aan de pomp als je zelf gaat tanken.

Tot slot: laat je niet doen!

Stel je vast dat er bij de afrekening meer dan overeengekomen van je kredietkaart is gehaald, dien dan onmiddellijk schriftelijk klacht in bij de verhuurder. Dien ook klacht in bij je kredietkaartuitgever. Breng ook het European Consumer Centre in Brussel op de hoogte. Die consumentenorganisatie geeft niet alleen advies over je rechten, ze bemiddelt ook bij de verhuurder als je een conflict hebt.

