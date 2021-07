Epidemioloog en patiënt waarschuwen voor ziekte van Lyme: “14% teken is besmet”

Prof waarschuwt voor meelmotten in keukens: “Gooi oude etensres­ten weg en bewaar droge voeding in glazen bokalen”

21 mei “Als je nog een zak bloem, gedroogde noten of een halfopen zak kattenvoeding hebt staan van vorig jaar, dan is de kans zo’n 80% dat je daar nu tekenen van een meelmotteninfectie in terugvindt”, waarschuwt dr. Guy Smagghe, entomoloog bij UGent. Want nu de temperaturen weer lichtjes stijgen, zijn ook heel wat ongewenste bezoekers terug van weggeweest. Samen met Pieter De Cooman, productmanager bij verdelgingsfirma Edialux, legt hij uit hoe motten in je keuken komen en hoe je ervan verlost raakt.