Energieprijzen pieken: dit is het effect op vaste en variabele tarieven

EnergieDe energieprijzen op de groothandelsmarkten swingen sinds enkele maanden de pan uit. Maar welke meerprijs mag je precies verwachten bij een vast en variabel tarief? En welke formule ondervindt de grootste impact? Mijnenergie.be buigt zich over de vraag en helpt wie een nieuw stroomcontract afsluit weloverwogen keuzes maken.

De stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen valt toe te schrijven aan verschillende factoren, zoals een grotere internationale aardgasvraag, onderhoudswerken aan gas- en elektriciteitsinstallaties en de stijging van de CO2-prijs. Die verschillende elementen drijven de prijzen op de Europese markten de hoogte in en zetten de leveranciers ertoe aan de stijging aan de consumenten door te rekenen.

Wat is het effect op jouw energiefactuur?

De elektriciteits- of aardgasrekening omvat verschillende componenten, met onder meer netkosten, heffingen en taksen. Het energiegedeelte vertegenwoordigt ongeveer 30% van de stroomfactuur en ongeveer 50% van de aardgasfactuur. Een stijging van de groothandelsprijzen heeft enkel op dat factuuronderdeel een rechtstreeks effect.

Impact bij een vast elektriciteits- en gastarief voor lopende contracten: 0 euro

Bij een vast energietarief ligt de prijs vast voor de volledige contractduur. Prijsstijgingen op de groothandelsmarkten beïnvloeden tussentijds het te betalen bedrag niet. Wie vorig jaar – bij goedkopere tarieven – een langdurig contract met vast tarief afsloot, behoudt dat dus best.

Impact bij de verlenging van een vast elektriciteitstarief: + 133,99 euro

De talrijke consumenten die vorig jaar een eenjarig contract ondertekenden of van wie een langdurig contract afloopt, betalen nu bij een verlenging van dat contract een pak meer. Dat blijkt ook uit de meest recente prijsgegevens van de Vlaamse energieregulator VREG.

Bij een doorsnee jaarlijks stroomverbruik van 3.500 kWh betaalden gezinnen in juli 2021 een gemiddelde jaarfactuur van 1.001,38 euro, tegenover 867,39 euro een jaartje eerder. Dat betekent een prijsstijging van 133,99%.

Impact bij een variabel elektriciteitstarief: + 70 euro

Zoals de naam al aangeeft, verandert de prijs van energiecontracten met variabele prijs het hele jaar door. Zij kunnen dus evolueren naargelang de groothandelsprijzen dat doen. Voor een huishouden met een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh bedraagt de gemiddelde stijging van de jaarfactuur in augustus 2021 in totaal 70 euro ten opzichte van de prijzen in augustus 2020.

Impact bij de verlenging van een vast aardgastarief: + 483,60 euro

Voor de aardgasprijzen is het verschil veel ingrijpender. Voor een doorsnee woning hadden de commerciële contracten in juli 2021 een gemiddelde jaarprijs van 1.380,85 euro, tegenover 897,25 euro het jaar voordien: het verschil bedraagt 483,60 euro of 53,9%.

Impact bij een variabel aardgastarief: + 111 euro

Voor de aardgasrekening bedraagt het jaarlijkse gemiddelde effect 111 euro als we de prijzen van augustus 2021 vergelijken met die van augustus 2020.

Wat verklaart het impactverschil tussen een vast en variabel tarief?

De variabele prijs wordt beïnvloed door de seizoenen, vooral wat aardgas betreft. Aangezien de consument in de lente minder aardgas verbruikt, weegt een prijsstijging in het voorjaar minder zwaar door dan tijdens de herfst- en wintermaanden die een hoger energieverbruik kennen. De CREG becijferde dat een in het tweede en derde kwartaal waargenomen prijsstijging slechts gevolgen heeft voor 17% van de energiecomponent van de jaarlijkse aardgasrekening van de huishoudens. Voor elektriciteit gaat het om 44%.

Welk tarieftype kies je nu het best?

Bij een variabel tarief sijpelden de stijgende groothandelsprijzen tijdens de lente en zomer in beperktere mate door. Blijft het hoge prijsniveau behouden tijdens de herfst en winter, dan zal het effect op de jaarlijkse factuur toenemen, terwijl die marktevoluties bij nieuwe vaste contracten al volledig zijn ingecalculeerd. Voor nieuwe contracten zijn de variabele tarieven bovendien al een stuk duurder geworden. Bij een gemiddeld aardgasverbruik sluit je het goedkoopste contract af tegen een tarief van 977,92 euro, tegenover 1.149,09 euro voor de goedkoopste vaste tariefformule.

Gezien de grote bewegingen op de energiemarkt valt het moeilijk te bepalen in welke richting de marktprijzen zullen evolueren. Het is sowieso cruciaal om de marktontwikkelingen te volgen. Ongeacht jouw keuze (contract met vaste of variabele prijs, contract van bepaalde of onbepaalde duur) kan je altijd kosteloos van product veranderen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Door een energievergelijkingssite als Mijnenergie.be te consulteren, krijg je meteen een overzicht van de tarieven van de verschillende energieleveranciers. Door de onderlinge concurrentiestrijd en de aantrekkelijke welkomstkortingen boek je veelal een voordeel van enkele tientallen tot honderden euro’s.

