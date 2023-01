Energieker door het leven zonder veel extra moeite? Deze drie gadgets geven je humeur én gezondheid een instant boost

HLN ShopKrijg je geregeld af te rekenen met een interne energiecrisis? ‘s Ochtends als je met moeite uit bed raakt, na het middageten al knikkebollend aan je bureau, of wanneer je ‘s avonds uitgeteld in de zetel ploft? HLN Shop ging op zoek naar drie hulpmiddelen die je energieker door het leven helpen.

Waarom zijn mensen in zuiderse landen doorgaans opgewekter, minder gestresseerd en staan ze positiever in het leven? Juist ja: die gele, hete bol aan de hemel. Niet alleen plantjes hebben zon nodig, ook voor ons is het essentieel. Maar zonlicht is méér dan de sleutel tot een beter humeur. Het verhoogt eveneens onze alertheid en productiviteit én voorkomt dat we in een winterdepressie sukkelen.

Naast evenwichtige voeding, voldoende beweging en een kwalitatieve nachtrust, is licht dus onmisbaar voor een goede gezondheid. Een aanvaardbaar aantal zonuren moeten we in onze contreien - zeker tijdens de winter - helaas ontberen, maar gelukkig heeft de wetenschap daar iets op gevonden. Deze drie gadgets bootsen het daglicht na en doen je in no-time opfleuren.

1. Laat de zon in je... huis

Onze bioklok is de dirigent van onze interne huishouding en wordt op haar beurt aangestuurd door de samenstelling van het licht. Blauw licht overdag geeft zo het signaal dat er werk aan de winkel is, en bezorgt je lichaam daarom een energieboost. Tijdens korte winterdagen krijg je jammer genoeg amper daglicht te zien. En al helemaal niet als je ook nog eens wegduikt achter de dikke muren van een woning of kantoor.

Standaard kunstlicht kan in geen geval tippen aan natuurlijk licht, en dat is waar de daglichtlamp in beeld komt. Vervang je het traditionele peertje door zo'n medisch gecertificeerd exemplaar, dan geniet je dagelijks van een weldadige lichttherapie in huis. Dankzij de 10.000 lux LED daglichtlamp lijkt die gure dag in januari voor je lichaam een zonnige julidag te zijn.

Je humeur fleurt op, je voelt je minder moe, want dankzij het licht maak je geen slaaphormoon (melatonine) aan, en slaapt bovendien ook beter wanneer het wel bedtijd is. Voldoende daglicht draagt immers bij aan een gezond slaapritme, wat opnieuw een hele rits gezondheidsvoordelen oplevert. Let wel dat je de lamp enkel overdag gebruikt, want anders breng je je bioritme opnieuw in de war. ‘s Avonds kan je daarom switchen naar zachte sfeerverlichting in vier kleuren.



2. Zie het leven door een lichtbril

Een daglichtlamp kan behoorlijk intensief zijn. Je kan de intensiteit van het licht instellen volgens je eigen voorkeuren, maar is het witte licht je nog steeds te fel, bestaat ditzelfde principe ook in brilvorm. Een lichttherapiebril filtert het werkzame blauwe licht uit wit licht, om je hersenen te laten weten dat het dag is, waarop je lichaam geen melatonine aanmaakt.

Een bijkomend voordeel van een lichtbril is dat je er mobieler mee bent. Een daglichtlamp werkt maar goed tot op een bepaalde afstand van de lamp. Je bent er dus tot op zekere hoogte aan gekluisterd. Met een bril ben je daarentegen zeker dat het licht eender waar je je bevindt je netvlies bereikt. Je kan hem ook makkelijk meenemen op vakantie of naar je werk. Anderzijds is een bril hierdoor kwetsbaarder en je moet hem natuurlijk ook nog de hele tijd op je neus houden.



3. Goedgemutst ontwaken

En dan is er nog de lichtwekker. Ook die maakt gebruik van dezelfde technologie. Raak je ‘s ochtends maar moeilijk uit je bed, dan kan je het vervelende piepsignaal van je wekker of gejengel van je telefoon inruilen voor deze lamp, die de zonsopgang nabootst. Door geleidelijk aan de hoeveelheid blauw licht te vermeerderen, maakt zulke lichtwekker je op natuurlijke wijze wakker en tilt je zachthandig uit je slaap. Je staat een stuk frisser op en kan energiek aan de dag beginnen.



