Elke woning tegen 2050 aardgasvrij: wat kost het en hoe pak je het aan?

Energie Eneco wil gaskraan dichtdraai­en: hoeveel meer of minder zal je betalen?

17 juni Energiebedrijf Eneco wil tegen 2035 klimaatneutraal zijn. Daarom plannen ze hun gascentrales te sluiten, geen cv-ketels meer te verkopen en hernieuwbare energie te stimuleren. Daarin ziet het energiebedrijf ook een belangrijke rol voor de overheid. De heffingen en belastingen op de stroomfactuur wegen volgens hen te hard door, terwijl we in vergelijking met onze buurlanden net weinig lasten betalen voor ons aardgasverbruik. Mijnenergie.be zocht uit wat er verandert als we meer bijkomende kosten zouden betalen voor aardgas dan voor elektriciteit.