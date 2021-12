“ Elke week sta ik te supporteren aan de zijlijn. Steven zou het zo gewild hebben”: Katariena (43), Liv (10) en Jack (12) verloren hun partner en vader in een ongeval

Wat als je er als ouder plots alleen voor staat? Experts leggen uit hoe je het aanpakt en wat de financiële en fiscale gevolgen zijn

Op 1 januari vorig jaar telde ons land 491.825 alleenstaande ouders, na een relatiebreuk of overlijden van de partner. Wat moet je in zo’n geval allemaal regelen? Waar kun je als alleenstaande ouder terecht? En wat betekent het op financieel vlak? Erkend familiaal bemiddelaar Monique Van Eyken en fiscaal expert in ons geldpanel Michel Maus wijzen de weg.

21 maart