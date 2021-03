Elke dag sterven 10 Belgen aan darmkanker: wat zijn de symptomen? Wie wordt het vaakst getroffen? "Treft ook dertigers en veertigers"

Cannabiso­lie: een legale pijnbe­strij­der of een dure placebo?: “Het mag in principe alleen worden verkocht om ‘op de schouw te zetten’”

18 februari Misschien botste jij online ook al op advertenties voor producten op basis van cannabisolie, of kwam je al een winkel tegen die ze verkoopt. Heeft cannabisolie echt een medische werking of brengt het ons alleen maar in een ontspannende roes? Wat is het verschil met ‘echte’ cannabis? Toxicoloog Christophe Stove (UGent) over de zin en onzin van cannabisolie.