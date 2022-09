“Elke Belg is jaarlijks gemiddeld 2,5 keer verkouden”: immunoloog legt uit hoe je je weerstand kunt versterken

Slechts 6 van 20 geteste vitamine D supplemen­ten bieden de correcte dosis: welke koop je het best?

Door een gebrek aan zonlicht hebben zeven op de tien vrouwen en negen op de tien mannen tijdens de herfst en winter een verhoogd risico op een vitamine D-tekort. Moeten we dan allemaal massaal vitaminesupplementen slikken? Geert Vergote, doctor in de farmaceutische wetenschappen en gastprofessor Farmaceutische zorg (Odisee), vertelt in 9 stellingen waarom vitamine D zo belangrijk is en waarop je moet letten. Daarnaast worden in het artikel ook twintig merken uit diverse winkels onder de loep genomen.

19 december