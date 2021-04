Elk jaar bijna 100.000 operaties aan cataract: oogarts legt uit wat je kan doen om het te voorkomen en wat de risicofactoren zijn

“Vernauwin­gen in de kransslag­ader beginnen al vanaf je twintigste”, hartspecia­list Pedro Brugada ijvert voor meer preventie

8 oktober Het is de motor van ons lichaam en onze gezondheid en toch zijn er weinig organen waar we zo onzorgvuldig mee omspringen als met ons hart. Nochtans zijn hart- en vaatziekten nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak in ons land. Maar voor het hart zijn er geen preventieve screenings, zoals voor borst- of darmkanker. En dat moet anders, vindt hartspecialist Pedro Brugada. “Slechts de helft van de Belgen kent op z’n 40ste z’n cholesterolwaarde, suiker en bloeddruk. Wanneer wil je dan preventief aan je gezondheid werken? Als je doodvalt?” Meer advies lees je in MijnGids - medisch.