Elektrische fiets kopen? Vermijd deze missers voor een maximaal rijplezier

Een e-bike vergt een flinke investering. Zelfs de goedkoopste modellen neigen al naar de 1.000 euro, daar waar je voor een duurdere gemakkelijk vijfmaal meer neertelt. Voor je je creditcard trekt, denk je dan ook best goed na of de fiets waar je oog op viel wel echt bij je past. Vijf blunders om omheen te fietsen.

Misser 1: Helemaal niets snappen van de techniek

Om je niet de eerste de beste fiets te laten aansmeren, maak je je best een paar technische basisbegrippen eigen. Je hebt immers niets aan deskundig advies van een verkoper indien diens uitleg als koeterwaals voor je klinkt. Zo zal zeker de accu ter sprake komen, die bepaalt hoelang de fiets ondersteuning kan bieden alvorens je opnieuw een laadpunt moet zoeken, dan wel op eigen kracht moet verder trappen. De batterij speelt dus een sleutelrol: hoe groter en hoe meer watturen (Wh), hoe verder hij je zal kunnen brengen. Het aantal watturen verkrijg je door het voltage (V) van de accu te vermenigvuldigen met het aantal ampère-uren (Ah).

Lees ook

Ga jij ook een elektrische fiets kopen? Hier moet je op letten



Misser 2: Geen maatwerk vragen

Bij de aankoop van een e-bike, dien je je af te vragen waar je de fiets voor wilt gebruiken. Plan je er in je vrije tijd heuvels en dalen mee te trotseren, heb je wellicht andere behoeften dan wanneer je hem zal gebruiken om de dagelijkse kilometers naar je werk te verlichten. Naast de batterij speelt de motor hier een belangrijke rol, want de positie ervan maakt de fiets meer of minder geschikt voor glooiend terrein. Een voorwielmotor is goedkoper, maar zal je enkel goed ondersteunen op vlakke wegen. Verlang je hulp bij het beklimmen van hellingen, heeft het zin wat meer te betalen voor een exemplaar met een middenmotor.

Misser 3: Je blindstaren op de actieradius

Laat je niet verlekkeren door een verkooppraatje over een fenomenale actieradius. Die is immers sterk afhankelijk van de manier waarop je de e-bike gebruikt. Hoe vaak je de assistentie inschakelt, de staat van het wegdek, de stand van de wind en je eigen gewicht oefenen zoal invloed uit op de werkelijke actieradius van de fiets. Ook de kwaliteit van de batterij speelt een rol, want de actieradius neemt af met de leeftijd. Een standaard batterij is na 4 à 5 jaar aan vervanging toe wens je de initiële actieradius te behouden.

Misser 4: Niet grondig testen

Een andere fout die veel mensen maken is klakkeloos geld op tafel gooien zonder de aanwinst eerst getest te hebben. Vergelijk het met de aanschaf van een auto: die probeer je ook uit alvorens je besluit hem te kopen. Vraag dus aan je fietshandelaar of je het beoogde exemplaar even kan lenen. Dit is zeker niet ongebruikelijk. Vind je dit ongemakkelijk, kan je ook een van onze demodagen bezoeken.

Misser 5: Service en garantie vergeten

Hapert je e-bike, kan het soms moeilijk zijn een fietsenmaker te vinden die bereid is hem te repareren en hier bovendien geen weken de tijd voor neemt. Zulke frustraties krijgen geen kans wanneer je garantie en onderhoud includeert bij de de aankoop van je e-bike. Daarnaast is het verstandig een verzekering te nemen. Wanneer je kiest voor een speed pedelec die tot 45km/u ondersteuning biedt is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen zelfs verplicht. Speed pedelecs vallen onder een nieuwe categorie bromfietsen: ‘bromfiets klasse P’, waar specifieke verkeersregels op van toepassing zijn. Een ‘gewone’ e-bike mag slechts ondersteuning bieden tot 25 km/u.

Tot slot investeer je best in een degelijk extra slot, ook al laat je je fiets nooit langer dan een paar seconden alleen. Helaas zijn elektrische fietsen ook bij dieven erg gegeerd en zijn die, eens gezeten op jouw bliksemsnelle nieuwe fiets, zo goed als ongrijpbaar...

E-bike kopen met fikse korting? Bekijk hier ons aanbod elektrische fietsen

Lees ook: