Elektrische auto’s hebben plots groter rijbereik na update: hoe kan dat? “Ook zonder echte aanpassingen kan je wagen soms opeens verder rijden”

Ondanks de hete temperatu­ren toch geen gratis kraantjes­wa­ter op restaurant: waarom krijgen we dat niet in ons land?

Of het nu een lange tijd warm weer is zoals nu of niet: wie in België een glas water op restaurant wil, krijgt flessenwater én betaalt daarvoor. Doorgaans zelfs evenveel als voor frisdrank. In Spanje is het sinds april dit jaar verplicht door de overheid om kraantjeswater gratis en spontaan op tafel te zetten, net zoals in veel andere Europese landen. Hoe komt het dan dat een gratis karaf water bij ons zo zeldzaam blijft?

3 augustus