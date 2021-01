Eindelijk je thuiswerkkantoor beter inrichten? Deze essentials heb je nodig

1. Externe monitor

Een laptopscherm is oké voor mails, tekstverwerking en websurfen, maar probeer maar eens een deftige powerpointpresentatie in elkaar te steken op een scherm van 13 tot 15 inch (33 tot 38 centimeter). Laat staan dat je de hele dag op diezelfde bescheiden oppervlakte met een Excelbestand in de weer zou moeten zijn. Als je op kantoor meestal met een externe monitor werkt, dan heb je die thuis ook nodig, zo simpel is het.

Monitoren vind je in alle maten, maar een veelvoorkomende schermdoorsnede is 27 inch (schermdiagonaal 69cm); direct ongeveer 30 centimeter meer ruimte op het scherm dan bij een laptop. Voor veel monitors van die afmeting betaal je ongeveer minimum 100 euro tot een paar honderd euro, maar probeer hier niet te veel te besparen. Duurdere schermen hebben een betere beeldkwaliteit en beeldresolutie. Als je een kantoorjob hebt waarbij je circa 8 uur per dag op een scherm moet kijken, zullen je ogen je dankbaar zijn als je een beter scherm kiest. Bekijk hier de externe monitoren.

Onze aanrader : LG UltraGear 27GL850 (398 euro)

2. Headset

WebEx- of Teams-meetings voeren via de ingebouwde microfoon en luidsprekers van je laptop, dat is gewoon vragen om problemen: kinderen, huisdieren en andere plotse passanten kunnen je werkomgeving snel erg gehorig maken. Zeker voor wie veel vergadert is een headset een must. Een rudimentaire set koop je al voor 20 euro, maar die zal weinig omgevingsgeluid wegfilteren. Kijk daarom eens naar een over-ear-model, misschien wel een met noise cancelling, zodat je helemaal ingekapseld zit. Let wel op dat je een model mét microfoon neemt. Bekijk hier de headsets.

Onze aanrader : Sony WH-1000XM4 (340 euro)

3. Laptopstandaard

Acht uur werken op een laptop die op tafelhoogte staat? Ook geen plezier voor je nek, schouders en rug. Het is sowieso beter als het scherm van je laptop ook op ooghoogte komt, of die toch benadert.

Ook laptopstandaarden vind je in alle maten, gewichten en prijzen. Sommige zijn basic, andere hebben luxesnufjes, zoals een ventilatiesysteem dat je laptop koel houdt. Bekijk hier de laptopstandaarden.

Onze aanrader : Rain Design mStand (42 euro)

4. Toetsenbord en muis

Eens je met een laptopstandaard werkt, heb je eigenlijk een apart toetsenbord en muis nodig. Anders wordt het een beetje lastig typen als je laptopklavier ergens halfweg je bureau hangt. Fabrikanten als Logitech, Microsoft, Dell en Cherry hebben zogeheten desktopsets op de markt, combinaties van een klavier en een muis in één pakket. Vanzelfsprekend zijn er ook gespecialiseerde, extreem ergonomische toetsenborden en muizen, maar dat zijn eerder accessoires voor verstokte gamers. Ze kosten vaak ook een veelvoud van zo’n eenvoudige set. Bekijk hier de desktopsets.

Onze aanrader : Logitech MK470 (45 euro)

5. Externe webcam

Nog een laatste handigheid voor wie veel online meetings heeft en/of bijvoorbeeld moet gefilmd worden: investeer in een webcam. De ingebouwde camera van je laptop is in principe niet slecht, maar met een webcam kom je sowieso beter in beeld. Kies minstens voor Full HD-resolutie. Externe webcams kan je meestal ook verstellen in de hoogte, dan ben je eindelijk ook van het dubbele kin-effect verlost. Bekijk hier de externe webcams.

Onze aanrader : Aukey PC-LM1E (49 euro)

