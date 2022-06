Eerste stappen op de beurs? 5 beginnersfouten om te vermijden

Wil je je spaarcenten harder aan het werk zetten en kijk je daarvoor naar de beurs? Vermijd dan deze vijf veelvoorkomende beginnersfouten.

Denk niet op korte termijn

Trek je naar de beurs om snel rijk te worden? Helaas: beleggen doe je beter met een langetermijnvisie. Heel wat beleggers kopen beloftevolle aandelen steevast te laat, als de koers er al een mooie rit op heeft zitten. Verkopen doen ze dan weer te vroeg, nog voor het aandeel zijn top heeft bereikt. Koop daarom alleen kwaliteitsaandelen waarin je gelooft. Aandelen op lange termijn kunnen trouwens betere rendementen voorleggen dan andere beleggingen. En wees gerust: dat zal je niet beletten om ook al eens een mooie kortetermijnwinst te verzilveren.

Kopieer niet klakkeloos

Mensen zijn kuddedieren en dat is bij beleggers niet anders. Als de massa een aandeel links laat liggen, ben je wellicht ook minder geneigd om er je zuurverdiende centen in te stoppen. Maar is dat wel de juiste strategie?

Soms is het niet slecht om als belegger ietwat tegendraads te handelen. Als andere beleggers massaal een bepaald aandeel kopen en de koers gaat door het dak, dan moet je je afvragen: is die koersstijging wel onderbouwd door mooie perspectieven of is ze enkel het gevolg van die sterke koopgolf? Als beginner op de beurs is het vaak geruststellend om te zien dat anderen er dezelfde beleggingsstrategie op nahouden, maar dat rendeert zeker niet altijd.

Kuddegedrag hangt nauw samen met sentiment. De beurs kan soms bokkesprongen maken door een erg negatief of juist optimistisch sentiment. Maar probeer je daar niet door te laten leiden en volg je eigen strategie.

Stop niet al je geld in één aandeel

Al je geld in slechts één aandeel of sector steken op de beurs, brengt heel wat risico’s met zich mee. Kom je in stormweer terecht, dan kan je de verliezen op die aandelen niet compenseren met winsten op andere. Spreiding is daarom een van de basisprincipes als je belegt op de beurs. Investeren in een tiental welgekozen, gespreide aandelen is een goed begin als startende belegger.

Je hoeft niet alleen aandelen in je portefeuille te houden, je kan er ook een obligatie met een jaarlijkse coupon aan toevoegen of een ETF. Met een ETF (Exchange-Traded Fund, red) of beleggingsfonds koop je in een keer een gespreide belegging. Je kunt ook zelf een portefeuille samenstellen met aandelen uit verschillende sectoren (energie, telecom …) of uit verschillende landen of regio’s.

Koop geen kat in een zak

Een geïnformeerd belegger is er twee waard. Je neemt best wat tijd om niet alleen de werking van de beurs te leren kennen, maar ook om op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt op de financiële markten. Beleggen is een werkwoord en een beetje huiswerk is wel aan de orde. Maar niet getreurd, je staat er niet alleen voor. Verschillende online brokers bieden gratis online opleidingen aan om je kennis van de beurs, maar ook die van specifieke beleggingsproducten te vergroten.

Maar niet alleen kennis over de beurs is belangrijk. Weet ook goed wat je koopt. De beroemde beursgoeroe Peter Lynch zei ooit: ‘Weet wat je bezit en zorg dat je het in één minuut kan uitleggen aan een kind van 12.’ Zoek daarom als startende belegger dicht bij huis naar aandelen voor je portefeuille. Bekijk ook eens of er interessante aandelen zijn in de sector waarin je werkt of waar je sterke interesse in hebt. Of kijk eens rondom je: wat verkoopt er goed in de supermarkt, welke gadgets halen je kinderen in huis, welke apps zijn populair …

Zet niet al je geld in op de beurs

Als je op de beurs belegt, doe je dat beter niet met al je spaarcenten, maar met een bepaald bedrag dat je kunt missen of niet op korte termijn nodig hebt. Bouw een buffer op voor onvoorziene uitgaven en zet dat geld op een spaarrekening. Op de beurs kan je ook al aan de slag met kleine bedragen.

Beluister de podcast ‘Beleggen met Charlotte en Cédric’, waarin Charlotte Van Brabander en Cédric Proost je wegwijs maken op de beurs.

