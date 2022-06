Eerste hulp bij spataders: “Alles aan ons lichaam heeft onderhoud nodig, ook onze benen”

GETEST. Dermato­loog test 10 zonnecrè­mes: “Deze bevat verschil­len­de, vaak gehekelde allergenen in één product”

Om je te beschermen tegen de zon smeer je zonnecrème, toch? Al zijn er steeds meer mensen die zonnecrèmes afzweren. Zo noemde topmodel Gisele Bündchen zonneproducten ‘vergif’. Maar is die angst wel nodig?, vroegen we aan dermatoloog Thomas Maselis. “De meeste zonnecrèmes op de Belgische markt werken uitstekend.” Voor welke ingrediënten en claims van zonnecrèmes is het dan wel of niet opletten? De dermatoloog legt het uit aan de hand van 10 populaire producten.

14 juni