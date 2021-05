Eerlijk: hoeveel kan je nu echt lenen als alleenstaande?

SparenKunnen singles een lening krijgen voor de aankoop van een eigen huis of appartement? En hoeveel moeten ze dan afbetalen? Zijn de toekenningscriteria strenger dan voor een groter gezin? Spaargids.be dook in de cijfers en zocht het uit.

Eerst het goede nieuws: ja, als alleenstaande kan je lenen voor een huis. In 2020 kende marktleider BNP Paribas Fortis zelfs 30 procent van zijn hypothecaire kredieten toe aan singles en eenoudergezinnen. Dat bewijst dat het dus wel degelijk kan. De bank kwam zo tegemoet aan een maatschappelijke realiteit: het aantal alleenstaande moeders en vaders is in de voorbije 20 jaar enorm toegenomen, in België is nu één gezin op vier een eenoudergezin.

Wat is dan het gemiddelde bedrag dat alleenstaanden en eenoudergezinnen lenen voor de aankoop van een woning? Dat blijkt om 170.440 euro te gaan, goed voor een maandelijkse afbetaling van 776 euro. Ter vergelijking: het algemene gemiddelde voor de aflossing van nieuwe leningen bedroeg 823 euro.

Hoeveel kan je terugbetalen?

Voor de bank komt het er in de eerste plaats op aan dat ze zeker zijn dat je je lening over de afgesproken periode netjes terugbetaalt. Dat aspect is voor alleenstaanden trouwens niet anders dan voor grotere gezinnen.

Vroeger gold het ‘heilig principe’ dat een afbetaling nooit meer dan een derde van het inkomen mocht bedragen. Dat criterium heeft intussen wel veel van zijn waarde verloren. Het is nu belangrijker om na te gaan wat er van het inkomen nog overblijft na afbetaling: is dat wel voldoende om van te leven of niet? AXA Bank berekende al dat voor een groter gezin minstens 1.200 euro per maand nodig is, terwijl dat voor een alleenstaande ongeveer 1.000 euro is.

Zijn banken extra streng voor alleenstaanden?

Het klopt zeker dat banken extra streng zullen zijn, wanneer een alleenstaande komt aankloppen voor een woonlening. Eén inkomen vormt nu eenmaal een duidelijker risico dan twee. Veel financiële instellingen compenseren dan door bijvoorbeeld een iets grotere waarborg te vragen.

Als single doe je er trouwens goed aan om eens te kijken of je niet in aanmerking komt voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen. Die neemt een tijd de afbetalingen van je over, mocht je onverwacht een tijd onvrijwillig werkloos worden. De overheid neemt je premies dan tijdelijk over.

