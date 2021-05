Een zichtrekening voor je tiener? Hou hier zeker rekening mee

Vanaf wanneer kan je een zichtrekening openen voor je kind?

Bij andere banken krijgen jongeren dezelfde rekening als de volwassenen, maar moeten ze geen maandelijkse, trimestriële of jaarlijkse bijdrage betalen. Bij ING geldt dat na de overgang van de Go to 18-rekening naar een klassieke rekening nog tot en met 24 jaar. Ook KBC hanteert die leeftijd. Bij Belfius is het tot 25 jaar.

Welke beperkingen hebben jongerenrekeningen?

Voor minderjarigen gelden doorgaans wel enkele beperkingen. Zo mogen ze niet in het rood gaan op hun rekening. Om dezelfde reden krijgen ze nog geen klassieke kredietkaart. Voorts liggen de wekelijkse limieten voor het afhalen van geld meestal lager dan voor een rekening van een volwassene. Bij KBC is de standaardlimiet voor -18-jarigen 120 euro per dag en 900 euro per week voor het afhalen van geld en 900 euro voor het verrichten van betalingen. Dit kan wel worden opgetrokken op vraag van de ouders. De maximale limieten zijn dan 500 euro per dag voor het afhalen van geld en 2.500 per week voor het uitvoeren van betalingen. Bij Belfius geldt een limiet van 100 euro per week voor geldafhalingen voor jongeren tot 16 jaar. Nadien gelden de klassieke limieten van de bank er.