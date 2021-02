“Een woning is het best open naar het zuiden en gesloten naar het noorden”: waar moet je op letten als je een huis koopt?

Wat krijg je voor een huis van 325.000 euro in hartje Antwerpen? Onze woonexpert zoekt uit hoeveel je betaalt per provincie

7 januari Afgelopen jaar betaalde je in Vlaanderen gemiddeld 306.629 euro voor een huis, ofwel 19.000 euro meer dan in 2019 (+ 6,7%). Appartementen werden ook 15.000 euro duurder (+ 6,5%) en kosten nu 247.562 euro. Wat krijg je momenteel voor dat geld? En wat zijn de verschillen per provincie? Onze woonexpert Björn Cocquyt zocht het uit.