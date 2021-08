"Een vasectomie is in 20 minuten klaar": uroloog geeft inzicht in (toekomstige) anticonceptiemiddelen voor mannen

“Prostaat­kan­ker geeft weinig klachten, die komen er pas als de kanker al ver gevorderd is”: hoe herken je het? 'Topdokter' Piet Hoebeke geeft advies

17 mei Alleen mannen hebben zo’n klein orgaantje. Groter dan een walnoot is het niet en de functie ervan is dan ook nog eens beperkt. In normale omstandigheden voelen of merken mannen trouwens niet dat ze een prostaat hebben. “Pas als je er problemen mee krijgt, besef je dat je er één hebt”, zegt Piet Hoebeke, topdokter, uroloog en professor aan het UZ Gent. Opmerkelijk: op erg hoge leeftijd heeft meer dan 80 procent van de mannen een (milde) vorm van prostaatkanker. Hij vertelt hoe je problemen herkent, wat de prognose is en wie het vaakst getroffen wordt.