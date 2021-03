Een tweedehandswagen kopen? Goed voorbereid is half gewonnen!

Autohandelaar of particuliere verkoper?

Een particuliere verkoper mag in de verkoopovereenkomst vermelden dat hij niet aansprakelijk is voor verborgen gebreken. Wanneer je achteraf merkt dat er iets mis is aan je wagen, zal de verkoper daar niet voor moeten opdraaien. Bij een professionele autohandelaar is dat niet zo, hij is verplicht om minstens één jaar garantie te geven op je aankoop.

Kat in een zak

Wanneer je een tweedehands wagen wil kopen, kan je die zelf eenvoudig nakijken. Controleer op eventuele roestplekken onder de vloerbekleding, in de koffer, op de uitlaat en in de wielkasten. Let ook op voor kleurverschillen in de lak van het koetswerk: die kunnen er op wijzen dat de wagen ooit een ongeval gehad heeft. Je kan dat ook vaststellen door met je vinger over de lak aan de rand van de wielkast te gaan. Voelt de lak een beetje korrelig aan? Dan mag je ervan uitgaan dat de wagen opnieuw gespoten is na een ongeval.

Welke documenten zijn verplicht?

De verkoper is verplicht om de Car-Pass van de wagen mee te geven. Daarop staat de kilometerstand en het chassisnummer, ook wel het voertuigidentificatienummer (VIN) genoemd. Controleer zeker of dat chassisnummer overeenkomt met het chassisnummer van de wagen: je vindt het terug op de frame. Daarnaast ontvang je ook een aanvraag voor inschrijving, beter bekend als ‘het roze formulier’. Als je tot slot het keuringsattest en gelijkvormigheidsattest van de auto ontvangt, heb je alles gekregen wat nodig is.

Auto gekocht? Vergelijk verzekeringen!

Tot slot is het belangrijk dat je stilstaat bij de keuze van je autoverzekeraar. Vergelijk niet alleen de premie, maar ook de franchise. Soms zal een premie goedkoop lijken, maar is de franchise hoog. Ga ook na wat je krijgt voor je geld: goed verzekerd zijn bespaart je een hoop gedoe bij een schadegeval. Hou daarnaast rekening met de leeftijd van je auto bij de keuze van de waarborg. Is je auto jonger dan 5 jaar? Dan is een omnium aangewezen. Is hij ouder dan 5 jaar? dan kan een mini-omnium volstaan. Voor auto’s vanaf 10 jaar is een BA-verzekering voldoende. Tot slot vergelijk je ook best de voorwaarden per verzekeraar, want ook daar zitten belangrijke verschilpunten.

