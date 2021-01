Een thuisbatterij, een zonneboiler of beter afwachten? Energie-experts vertellen hoe je toch nog zoveel mogelijk uit je zonnepanelen kan halen

Waarom is het internet in je huis (soms) zo slecht? Dit zeggen de providers zelf

28 december We zitten in ons kot, we doen aan thuiswerk met Zoomsessies en Teammeetings. We netflixen en bingewatchen de nieuwste series via Streamz. We bellen mobiel met oma en opa. En – ook dàt – we vloeken omdat we vinden dat de data op onze smartphone, tablet of laptop te traag binnenkomen, of omdat we niet altijd een vlot signaal hebben op onze apparaten. Hoe komt het dat we niet overal even goed bereikbaar zijn? En vooral: wat doe je eraan? We vroegen aan de grootste gsm-operatoren.