Een smartphone met 5G hoeft niet duur te zijn: deze toestellen kosten minder dan 250 euro

Op sommige plekken in België kan je een blik in de toekomst werpen. Je kan er namelijk mobiel surfen via een 5G-verbinding, die heel binnenkort de standaard zal zijn. Via 5G surf je niet alleen een pak sneller, het zorgt ook voor beter internet wanneer je met heel veel mensen samen bent. In een voetbalstadion, bijvoorbeeld.

De meeste toptoestellen die nu uitkomen ondersteunen 5G al. Denk maar aan de iPhone 13 Pro Max, of de Samsung S21 Ultra. Het zijn smartphones die vaak al snel 1000 euro kosten. Toch kan het goedkoper. Frank Everaardt, hoofdredacteur van Hardware Info, testte drie toestellen die 5G ondersteunen en minder dan 250 euro kosten.

“Of het relevant is om een 5G-toestel te kopen, hangt van een aantal zaken af”, vertelt Frank Everaardt. “Misschien ben je een van de gelukkigen die in de buurt al 5G kan ontvangen. Als je regelmatig complexe zaken met je smartphone doet of zware bestanden wil uploaden, kan zo’n toestel handig zijn. De vraag is wel of je dat dan met een goedkope smartphone wil doen.” Als dat het geval is, zijn deze drie toestellen alvast een optie.

TCL 20 R 5G (vanaf 184,95 euro)

Van de drie geteste toestellen is de TCL 20 R 5G de traagste smartphone, maar hij heeft wel het helderste scherm. Ideaal dus voor wie zijn telefoon buiten wil gebruiken. Het 6,52 inch-scherm (16,56 cm) ligt lekker in de hand en de accu van 4500 mAh gaat een hele dag mee. Klein minpunt: de resolutie van het scherm is wel laag, waardoor het beeld gepixeld oogt.

Volledig scherm TCL 20 R 5G 64GB Grey © Hardware.info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Moto G 5G Plus (vanaf 231,95 euro)

De Moto G 5G Plus heeft een resolutie van 2520 op 1080 pixels en een scherm van 6,7 inch (17 cm) - het grootste van de drie toestellen. Met dank aan de Qualcomm Snapdragon 765-processor is het ook de snelste smartphone van onze selectie. Doordat dit toestel gebruikmaakt van Wifi 6 kun je probleemloos met meerdere mensen tegelijkertijd hetzelfde wifinetwerk gebruiken.

Volledig scherm Motorola Moto G 5G Plus 64GB Blue © Hardware.info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Xiaomi Redmi Note 10 5G (vanaf 199 euro)

Van de drie toestellen in deze selectie is de Redmi Note 10 5G van Xiaomi de meest toekomstbestendige smartphone. Het toestel zal namelijk Android 12 ondersteunen, waardoor je zeker nog een paar jaar goed zit. Met een processorsnelheid van 2.20 GHz werkt deze smartphone vrij vlot. Aan de achterzijde beschikt hij over drie camera’s, waaronder een exemplaar van 48 megapixel.

Volledig scherm Xiaomi Redmi Note 10 5G 64GB Grey © Hardware.info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Hardware.info.

Hardware.info is een expertensite die technologieproducten en hun prijzen vergelijkt.