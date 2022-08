“Een slecht gebit doet je brein sneller aftakelen”: zo hou je je hersenen jong

Alleen Europeanen kunnen melk verdragen: hoe kan dat?

“Melk is goed voor elk”, was ooit de reclameleus. Het is een slogan die lang niet voor iedereen opgaat. De meeste mensen kunnen melk niet verdragen. Overal in de wereld krijgen ze er buikkrampen van of krijgen ze last van diarree. Alleen de melkminnende Europeaan lijkt de uitzondering op de regel te zijn. Hoe kan dat?

