“Een safari zet al je zintuigen op scherp”: onze reisexpert tipt Kenia als authentieke en zeer betaalbare reisbestemming

TV Bo Roef doet al 15 jaar wat je in ‘Paradijs Zoekt Personeel’ kan winnen: “Zanzibar is verkocht, een verloren paradijs”

In ‘Paradijs zoekt personeel’, elke dinsdag en donderdag op VTM, zien we hoe Vlaamse koppels een ‘levensdroom’ najagen: een resort uitbaten op Zanzibar. In realiteit valt dat echter wat tegen. “Ik beschouw het eiland steeds meer als een verloren paradijs”, zegt de Brusselse Bo Roef (60), die de voorbije 15 jaar aan de slag was als hotelmanager op het eiland, maar nu een terugkeer naar België overweegt. “Het eiland is verkocht, doodjammer”, klinkt het. En ook de coronacrisis zorgde voor een opvallende evolutie...

8 maart