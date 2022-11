“Een rokende partner verhoogt je kans op longkanker met 20 procent”: hoe ongezond is passief meeroken? En is de schade omkeerbaar?

In Vlaanderen geraakt roken steeds meer in het verdomhoekje. En gelukkig maar – want het blijft erg schadelijk voor de gezondheid. Toch is 16 procent van de bevolking boven de 15 jaar een actieve roker – drie op de vier rookt zelfs dagelijks. En dat brengt ook heel wat klachten voor de mensen rondom hen met zich mee. Welke risico’s loop je wanneer je partner of collega’s roken? Wat zijn de blijvende gevolgen voor jonge kinderen? En is die schade omkeerbaar? Longarts Guy Joos (UZ Gent): “Als je moeder rookte tijdens de zwangerschap, heb je écht geen eerlijke start in het leven gekregen.”