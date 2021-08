Eén procent van de Belgen liet een vermageringsoperatie uitvoeren: wanneer kom je in aanmerking? En wat zijn de gevaren?

Het klopt dat ongezonde voeding en een gebrek aan beweging mee aan de basis liggen van obesitas. “Maar de aandoening is complexer dan dat”, benadrukt dr. Martijn Schoneveld, abdominaal chirurg en kliniekhoofd heelkunde van de Obesitaskliniek in het UZ Brussel. “Lifestyle is één stukje van de puzzel. Daarnaast spelen ook hormonale en familiale factoren een rol, net als andere oorzaken waar we nog weinig over weten.” ‘Gewoon’ wat minder eten en meer bewegen helpt in bepaalde gevallen dus niet voldoende. “Mensen die voor een gastric bypass gaan zijn al jàren aan het proberen om op een niet-operatieve manier gewicht te verliezen. Als dat niet lukt en je gezondheid in het gedrang komt is zo’n ingreep geen onverstandige keuze.” De gevolgen van obesitas zijn tenslotte niet min. Op termijn kan je last krijgen van onder meer artrose, een hoge bloeddruk, hoge cholesterol, een verminderde vruchtbaarheid, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en heb je een verhoogde kans op kanker. Om nog maar te zwijgen over de psychologische impact die zwaarlijvigheid kan hebben.

Nooit meer hetzelfde

Om in aanmerking te komen voor een gastric bypass of gastric sleeve met terugbetaling via de mutualiteit moet je ouder zijn dan 18 jaar en een BMI hebben hoger dan 40, of een BMI hoger dan 35 in combinatie met diabetes, slaapapneu of een hoge bloeddruk die zich niet laat behandelen met medicatie. “Ook moet je de goedkeuring hebben van een team van artsen”, vervolgt dr. Schoneveld. “Je moet langsgaan bij een endocrinoloog en een chirurg, maar ook bij een diëtist die bekijkt of je alles hebt gedaan om op eigen initiatief gewicht te verliezen, én bij een psycholoog die polst of je voldoende gemotiveerd bent en de ingreep aankunt. Lichamelijk is een vermageringsoperatie geen zware ingreep. Natuurlijk zijn er aan elke ingreep risico’s verbonden, maar we hebben hier intussen zoveel ervaring mee dat alles erg veilig verloopt. We werken via een kijkoperatie, waardoor ook de anesthesie minder zwaar is en patiënten doorgaans twee dagen later al naar huis kunnen. Maar dan begint het pas. Je manier van eten zal nooit meer hetzelfde zijn, en daar moet je mee kunnen omgaan.” Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan is het in bepaalde centra toch mogelijk om de ingreep zelf te bekostigen. Weet wel dat het prijskaartje voor een gastric bypass gemakkelijk oploopt tot 6.000 euro.

Gastric bypass vs. gastric sleeve

Dat je manier van eten compleet verandert na een vermageringsoperatie is niet verwonderlijk. Bij een gastric sleeve wordt je maag met ruim twee derde verkleind, zodat je minder kan eten. Bij een bypass wordt naast een maagverkleining ook 1,5 meter van de dunne darm uitgesloten. “De darm wordt rechtstreeks op de maag gezet, waardoor voeding pas later bij de verteringssappen komt en dus minder wordt opgenomen. Die malabsorptie zorgt voor bijkomend gewichtsverlies. Al neem je ook vitamines minder goed op, waardoor je levenslang supplementen moet slikken.” Toch geniet een bypass voor Schoneveld de voorkeur: “Als we dan toch opereren, kies ik liefst voor de meest efficiënte behandeling die ook beter helpt tegen gezondheidsproblemen zoals diabetes. Wie hieraan ten prooi is gevallen kan diabetes type 2 in veel gevallen namelijk nog terugdraaien of verbeteren door voldoende te vermageren, op voorwaarde dat de aandoening nog recent is. Een sleeve raad ik aan voor patiënten die darmklachten of andere medische tegenindicaties hebben.”

Blijvende gedragsverandering

Automatisch minder eten en minder calorieën opnemen klinkt als een droom. Maar de praktijk is minder rooskleurig. “Weinig kunnen eten voelt allesbehalve aangenaam. Zeker in het begin krijg je soms maar enkele happen binnen. De meeste patiënten lukt het na enkele jaren wel om weer een gewone portie op te krijgen, maar genieten van een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert op restaurant zit er sowieso niet meer in. Snel je lunch opeten tussen twee vergaderingen op het werk evenmin, je moet altijd hap voor hap je tijd nemen. Een derde van de patiënten krijgt na de operatie bovendien dumpingklachten van snelle koolhydraten en suikers. Dat betekent dat zij zich misselijk, duizelig en algemeen onwel kunnen voelen door bijvoorbeeld simpelweg een ijsje te eten. Eigenlijk vereist zo’n ingreep een compleet nieuw eetpatroon, dat je gaandeweg moet ontdekken.”

Wel is het een kwestie van volhouden. “Een minderheid van de patiënten komt na verloop van tijd terug bij. Dat bewijst nogmaals dat een gastric bypass of sleeve geen gemakkelijkheidsoplossing is om gewicht te verliezen. Er moet een permanente gedragsverandering mee gepaard gaan”, besluit de arts.

Nathalie liet in 2014 een gastric bypass uitvoeren:“Ik ging van 140 naar 75 kilo en liep twee marathons”

Nathalie De Groote was als kind al te zwaar. “Als tiener ging ik meermaals naar de diëtiste, en ook later heb ik zelf elk mogelijk diëet uitgeprobeerd. Allemaal zonder succes. Door extreem op mijn eten te letten kon ik wel vermageren, zelfs tot 20 kilo, maar nadien kwam er altijd méér gewicht bij.” Hoewel dat een enorme impact had op haar zelfbeeld, bleef Nathalie verzwaren. Ze zat vast in een vicieuze cirkel. “Sporten is niet evident als je zo zwaar bent. En een gezond eetpatroon had ik ook niet: ik was bang om voor de ogen van andere mensen te eten. Ik hongerde mezelf dus de hele dag uit. Om me ‘s avonds vol te proppen.”

Volledig scherm Nathalie De Groote koos in 2014 voor een gastric bypass. © rv

Wanneer besliste je dat je een gastric bypass wou?

“In 2014 woog ik 140 kilo, op 34-jarige leeftijd. Ik had een hoge cholesterol en prediabetes. Ik wist dat ik moest ingrijpen, maar ik stelde het uit. Tot ik met mijn 10-jarige zoon naar een pretpark ging. Door mijn gewicht kon de beveiliging van een attractie niet dicht, en mocht ik er niet in... Dat was verschrikkelijk confronterend. Dus ik stapte naar de huisarts om een gastric bypass te vragen. Die kende mijn geschiedenis van mislukte diëten en verwees me meteen door. Drie maanden later kon ik geopereerd worden.”

Quote Het begin was het een hel. Eten was plots onmogelijk. Je hebt er zin in, het ruikt lekker, maar je eet één hap en je kan niet meer. Nathalie De Groote

Voelde je je direct beter na de ingreep?

“Integendeel, in het begin was het een hel. Eten was plots onmogelijk. Je hebt er zin in, het ruikt lekker, maar je eet één hap en je kan niet meer. Handig als je wil afvallen natuurlijk. Maar gezond is dat niet, want je krijgt amper voedingsstoffen binnen. Daardoor had ik maandenlang nul komma nul energie. Dat is de reden waarom je zo intensief wordt begeleid. Mijn chirurg heeft me een uitbrander gegeven toen ik tijdens een opvolggesprek toegaf dat ik die dag maar 2 scampi’s had gegeten. Gelukkig verbeterde dat, na enkele maanden kreeg ik weer volledige maaltijden binnen. Al is uitgebreid gaan eten nog steeds niet mogelijk.”

Hoe snel na de operatie zag je een verschil?

“Voor de ingreep moet je een preoperatief dieet volgen om de kans op complicaties te verkleinen. Ik heb me daar erg streng aan gehouden en raakte met shakes 20 kilo kwijt op twee weken. Enkele weken na de operatie was er nog eens 20 kilo af. Maar ik zag dat niet in de spiegel. Ik vond mezelf nog steeds veel te zwaar, was doodmoe, en bovendien waren mijn wonden ontstoken. Gelukkig heeft mijn gezin en mijn omgeving mij er toen door gesleurd: een aantal collega’s nodigden mij uit om mee te gaan spinnen. Er ging een nieuwe wereld voor me open.”

Quote Toen ik in 2016 werd uitgedaagd om de Ten Miles te lopen, amper twee jaar na mijn operatie, vroeg ik de hulp van een personal trainer die ik daar had leren kennen. Zo liep ik die uit op 1 uur 25 minuten. Nathalie De Groote

Nu kon je wel van sport genieten.

“Eerst ging ik met een klein hartje, ik dacht dat ik zou worden aangestaard. Maar bij Wave Health & Fitness heb ik me geen moment ongemakkelijk gevoeld. Waarschijnlijk omdat het een iets duurdere club is, met een volwassen publiek. Naast spinning begon ik met zumba, versterkte ik mijn spieren met bodypump en bleef ik trainen en afvallen tot mijn gewicht rond de 75 kilo schommelde. Intussen kende ik iedereen, waardoor sporten niet aanvoelde als verplichting maar als een sociaal uitje. Toen ik in 2016 werd uitgedaagd om de Ten Miles te lopen, amper twee jaar na mijn operatie, vroeg ik de hulp van een personal trainer die ik daar had leren kennen. Zo liep ik die uit op 1 uur 25 minuten. Een jaar later liep ik een halve marathon, nadien twee marathons. Nooit had ik zoiets durven dromen.”

Volledig scherm Nathalie De Groote voor en na haar operatie:“enkele weken na de operatie was er nog eens 20 kilo af." © rv

Heb je achteraf nooit gedacht dat je gastric bypass overbodig was?