Een pelletkachel in een appartement, kan dat? “Enkel de luchtdichte varianten met een laag vermogen zijn geschikt”

Livios Verwarmen met pellets tot 1.372 euro duurder dan vorig jaar. "Maar pas op voor goedkopere pellets die je op het internet vindt”

Het zijn drukke dagen voor producenten en verkopers van houtpellets. De vraag naar deze geperste houtkorrels kunnen ze daar met moeite bijhouden. Nochtans zijn de pellets sinds januari aanzienlijk in prijs gestegen. Via het internet stoot je soms op goedkopere houtpellets. Maar zijn die dan van dezelfde kwaliteit en even milieuvriendelijk? Bouwsite Livios vroeg het aan Pierre Martin, secretaris-generaal van FEBHEL, de Belgische Interprofessionele Federatie van Houtenergie.

22 september