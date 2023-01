Een partner met een burn-out, wat doet dat met je relatie? “Dit is niet zoals gebroken been, waarvan je vooraf weet hoelang het herstelproces zal duren”

Voltijdse werknemers kunnen vanaf half november vierdaagse werkweek aanvragen: hoe zit dat? En wat zijn de gevaren?

Over enkele dagen verschijnt de vierdaagse werkweek, één van de speerpunten van de arbeidsdeal van de federale regering, in het Staatsblad. Tien dagen na de verschijning, rond half november, kan elke voltijdse werknemer in de privé bij zijn werkgever aankloppen om te vragen zijn voltijdse job te presteren op vier langere dagen per week in plaats van vijf kortere. Concreet kan bijvoorbeeld een werkweek van 38 uren opgesplitst worden in vier langere dagen van 9,5 uren in plaats van vijf dagen van 7,6 uren. Hoe werkt dit precies? En wat zijn de voor- en nadelen? Arbeidsecooom Stijn Baert geeft uitleg.

31 oktober