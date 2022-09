Een overhellend zwembad, kanonnen die uit het gazon prijken, een zwevende trap, ... Voor bijna 30 miljoen koop je een van de meest bijzondere huizen

Woon.We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Canada.

Het huis werd in 2014 gebouwd als tweede verblijf voor een Londens gezin dat nabij Alt Lake in Whistler, British Columbia, de drukte en het dichtbebouwde van de stad wilde inruilen voor de rust en de weidsheid van de natuur.

Als je de steile oprit tussen twee rotsen oprijdt, wordt de aandacht gevestigd op een glazen schacht naast een enorme schouw, maar verder is er niets dat erop wijst dat dit een van de meest bijzondere huizen van het land is. Dat verandert snel wanneer je onder de glazen passerelle tussen twee garages doorgaat.

Je komt terecht op een cirkelvormig pad dat rond de woning loopt en ziet uit het gras drie gigantische betonnen kokers steken die aan kanonnen doen denken. Eentje is afgedekt met glas en staat in verbinding met de wijnkelder. De positionering ervan is zo berekend dat er enkel tijdens de zonnewende zonlicht schijnt op het centrale punt in de kamer. Een andere koker is open en bedoeld om regen en sneeuw te laten vallen in het bad een verdieping lager dat dient om af te koelen na een saunabezoek.

Al even opmerkelijk als de kanonnen is het zwembad van 25 meter lang dat een flink eind voorbij een rots uitsteekt. Om het tussen het gesteente te kunnen aanleggen, zijn gerichte explosieven uitgevoerd. Ook binnen zijn er verschillende blikvangers in de vorm van een imposante schouw, enorme glaspartijen die een subliem uitzicht op de omgeving bieden en een trap die lijkt te zweven en opgehangen is aan verticale ijzeren kabels.

Dit meesterwerk van Bohlin Cywinski Jackson is in totaal 800 m² groot en beschikt over zes slaap- en tien badkamers. Het bijhorende terrein meet bijna 3 hectare. Ben je er helemaal wild van én beschik je over voldoende budget? Dan mag je jezelf binnenkort misschien de nieuwe eigenaar noemen, want het staat te koop voor net geen 29,5 miljoen euro. Klik hier voor meer info.