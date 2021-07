Eén op vijf jonge werknemers wil dit jaar nog van job veranderen

Van alle werknemers is 56 procent vrij tot zeer tevreden over zijn of haar huidige job. Bij 55-plussers gaat het om 66 procent, bij werknemers jonger dan 35 jaar slechts om 46 procent. Het zijn ook die jongeren die het vaakst aan een nieuwe job denken, zowat 20 procent overweegt om nog dit jaar te veranderen. Dat alles blijkt uit een nieuw onderzoek van Hallelujah en iVOX.

Jongeren willen dromen

Tijdens de analyse van het onderzoek werden werknemers verdeeld in 3 leeftijdsgroepen: medewerkers jonger dan 35 jaar, medewerkers tussen 35 en 54 jaar en tot slot medewerkers vanaf 55 jaar. Het is duidelijk dat vooral de oudste groep tevreden is over zijn job en met plezier naar het werk gaat. Zij vinden hun werk betekenisvol, kunnen zichzelf zijn op het werk en voelen zich competent. “Oudere mensen zitten beter in hun vel, weten beter wat ze willen en zijn er door de jaren heen beter in geslaagd om hun job af te stemmen op hun talenten en behoeften”, aldus Karolien Hendrikx.

Jongeren hechten waarde aan hun persoonlijke ontwikkeling en de groeikansen in hun job. “Jongeren moeten kunnen dromen”, vertelt Dieter De Vos. “Dromen geven energie. Als je kan werken aan je persoonlijke ontwikkeling, dan werk je aan je toekomst. Dat geeft perspectief.”

“De coronacrisis maakte het jongeren niet makkelijk. De connectie tussen collega’s is een stuk belangrijker bij jongeren dan bij oudere werknemers. Die laatsten waren vaak tevreden met het thuiswerk, maar jongeren werkten vaak in kleinere woningen zonder tuin en misten het sociaal contact. De impact van corona is duidelijk.”

Eerstelijnshulp

Het is belangrijk dat bedrijven een band opbouwen met hun werknemers en weten hoe zij zich voelen. “Ik zie heel mooie initiatieven op het vlak van verbinding en positieve communicatie”, aldus De Vos. “Zo schakelen verschillende bedrijven ambassadeurs in, zij gaan gesprekken aan met werknemers om te ontdekken wie hulp kan gebruiken.”

Nieuwe job?

Zowat 20 procent van de werknemers onder de 35 jaar wil in 2021 nog van job veranderen. Dat percentage ligt meer dan dubbel zo hoog als bij de 55-plussers, waar slechts 10 procent dit jaar van job zou willen veranderen. Karolien Hendrikx reageert: “Tijdens de coronacrisis hebben heel wat mensen de tijd gehad om sterker stil te staan bij hun huidige jobinhoud. Bedrijven die op zoek gaan naar nieuw talent mogen niet vergeten om ook hun huidige talent te blijven voeden en appreciëren.”

Wie ontevreden is op zijn of haar werk, hoeft volgens De Vos ook niet per se ontslag te nemen: “Vaak zijn werknemers niet op de hoogte van de initiatieven die er binnen hun bedrijf bestaan. Daarmee werp ik geen steen naar hr of interne communicatie, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Veel bedrijven hebben goede tools, maar gebruiken die amper. Denk maar aan de leerkansen die bedrijven bieden. Jongeren vinden de kansen om opleidingen te volgen zeer belangrijk. Korte cursussen kunnen hen ondersteunen in hun ontwikkeling.”

Verbondenheid op peil houden

Nu we af en toe collega’s terugzien op de werkvloer, lijkt de connectie zich te herstellen. Maar bedrijven mogen zeker niet op hun lauweren rusten, waarschuwt De Vos. “Ik moedig de terugkomfeesten en -barbecues zeker aan. Maar werkgevers moeten oog hebben voor de verschillende noden. Voor sommigen was het thuiswerk geweldig. Anderen vrezen een burn-out als ze nog langer moeten werken met de kinderen in huis. Met simpelweg een goed gesprek, een grapje of een compliment kunnen werkgevers en werknemers verbonden blijven. Het klinkt misschien wollig, maar zou hou je mensen betrokken en geëngageerd.”

