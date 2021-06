Eén op de vier Vlamingen werkt deeltijds: dit zijn de valkuilen en alternatieven

JobsDeeltijds werk zit in de lift: maar liefst één op de vier Vlamingen was in 2020 halftijds aan de slag. In Europa werken enkel de Nederlanders (met 48%), Duitsers en Oostenrijkers (beide 28%) vaker parttime (Statistiek Vlaanderen). Jobat.be geeft raad aan wie zijn voltijdse betrekking vaarwel zegt.

De grootste verlokking van een deeltijdse job is dat je meer tijd hebt voor jezelf en je naasten. Of je nu wekelijks van een lang weekend geniet, een woensdag vrij neemt, of telkens laat begint of vroeg stopt: je hebt een stuk meer ruimte om je bezig te houden met de zaken die jij belangrijk acht. Je kan je zo toeleggen op een hobby, je gezin, een studie, of een professionele droom waarmaken in zelfstandig bijberoep. Dit creëert meer afwisseling en daarbij kamp je ook minder met stress. Amerikaans onderzoek toont aan dat wie deeltijds werkt minder risico loopt op depressie dan fulltimers.

Valkuilen

Het nadeel van deeltijds werken is natuurlijk dat je minder loon trekt. Maar dit heeft nog verdere gevolgen. Op lange termijn zal je pensioen kariger zijn aangezien je alles opgeteld minder jaren gewerkt zal hebben dan wie wekelijks 38 uur klopt. Daarnaast heb je minder betaalde verlofdagen, en als je je job verliest of ziek wordt, zal ook je uitkering lager liggen.

Maar er zijn nog keerzijden, want als deeltijds werknemer krijg je doorgaans ook minder loopbaankansen. Heel wat boeiende jobs, denk aan leidinggevende posities, zijn enkel te verkrijgen op fulltime basis. Het vooroordeel leeft dat parttimers minder toegewijd zijn, waardoor ze gemakkelijker promoties of interessante opleidingen mislopen. Dit maakt dat deeltijdse werknemers gemiddeld genomen minder tevreden zijn met hun werk. Verder moet je oppassen voor een ‘valse parttime’. Vraag je je baas bijvoorbeeld om 4/5de te kunnen werken, spreek dan goed af welke taken/verantwoordelijkheden je zal laten vallen. Indien er nog steeds eenzelfde hoeveelheid werk op je afkomt dat je dan op minder tijd, voor minder loon, dient te verzetten, ben je immers nog verder van huis.

Alternatieven

Schrikken deze minpunten je af, maar heb je (tijdelijk) wel behoefte aan meer vrije tijd, biedt het systeem van tijdskrediet of thematisch verlof misschien een oplossing. Tijdskrediet is voor de privésector, wat loopbaanonderbreking is voor de publieke sector. Je zet je werk geheel of gedeeltelijk stop om je te wijden aan de zorg voor een jong kind, ziek familielid of een studie. Tijdskrediet en thematische verloven zijn gekoppeld aan bepaalde voorwaarden. Zo moet je een zekere anciënniteit hebben bij je werkgever en is het enkel toegankelijk voor wie beschikt over een motief, zoals het volgen van een erkende opleiding of verlenen van mantelzorg. Voor de dagen dat je dit type verlof opneemt ontvang je geen loon. In plaats daarvan krijg je een beperkte uitkering van de RVA. Je bent echter wel beschermd tegen ontslag, en hebt de relatieve zekerheid dat je na de onderbrekingsperiode je huidige baan terug kan oppikken.

Kan je het je helemaal niet permitteren om loon te verliezen? Bekijk dan met je baas of er andere manieren zijn om je werk-privébalans te verbeteren. Denk aan thuiswerk, zodat je alvast geen tijd verliest in het verkeer, een flexibel uurrooster of vermindering van de werkdruk door bijvoorbeeld een betere taakverdeling.

