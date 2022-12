Een op de tien overlijdens toegeschreven aan dementie: hoe herken je het en kun je er iets aan doen?

Worden we binnenkort allemaal 125 jaar oud? “We kennen de 9 belangrijk­ste oorzaken van veroude­ring en er bestaan al producten die dat tegenhou­den”

“Als je vraagt of mensen écht lang willen leven, is het antwoord vaak ‘neen’, omdat ze een beeld van aftakeling voor ogen hebben. Maar wat als we het verouderingsproces zouden kunnen vertragen?”, zegt professor emeritus Reginald Deschepper (VUB). Als medisch antropoloog onderzoekt hij het proces van ouder worden. Waarom takelen we op bepaalde momenten in ons leven sneller af? Hoe komt het dat sommige dieren langer leven? En kan je veroudering tegengaan? “Een 50-jarige kreeft van loopt geen groter risico om te sterven dan een van 10 jaar. Als we achterhalen hoe dat komt, dan zouden we die inzichten ook bij mensen kunnen toepassen.”

