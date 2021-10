Eén op de drie Belgen krijgt ooit te maken met artrose: “De juiste oefeningen versterken de spieren rond de gewrichten”

Groentekok Frank Fol test schilmes­jes en deelt zowel een 2 als een 10 uit: “Deze kost amper drie euro, maar is zijn geld niet waard”

25 oktober Als er één hulpmiddel onmisbaar is in de keuken, is het wel een aardappelmesje, maar velen springen te nonchalant om met hun snijmateriaal, vindt Frank Fol, officieel dé Groentekok van België. “Een goed mesje dat meteen na gebruik wordt schoongemaakt, gaat levenslang mee”, gelooft hij. En daarvoor hoef je niet per se te investeren in het duurste exemplaar op de markt, blijkt uit zijn test. De kok nam tien exemplaren onder de loep: van Brabantia tot een mesje van Hema.