Een onvergetelijke nacht onder de sterren: dit zijn de indrukwekkendste natuurlogies volgens Lonely Planet

Meer dan 200 toffe glampings, boomhutten en wildkampeerplekken in heel Europa en voor elk budget: die vind je in de gloednieuwe Lonely Planet-gids ‘Slapen onder de sterren’. Wij selecteerden de origineelste droomlocaties om in slaap te vallen, van een omgebouwde skigondel in het Zwarte Woud tot een luxe-iglo bij een Noorse gletsjer.

Isbreen The Glacier in Noorwegen: glamping deluxe met zicht op de fjord

Volledig scherm Vanuit je bed heb je uitzicht op de Isbreen, de enige gletsjer in Europa die in zee uitkomt. © Isbreen The Glacier

Volledig scherm Er is ook een sauna en een outdoor hottub met zicht op zee. © Isbreen The Glacier

Logeren in een postkaartplaatje: dat kun je in de Finnmark in Noorwegen. In het hoge noorden boven de poolcirkel vind je tientallen fjorden. Zo ook de Jøkelfjord, waar de Alpen van Finnmark steil oprijzen in het uitgestrekte landschap. Op deze fantastische plek heb je uitzicht op de Isbreen, de enige gletsjer in Europa die in zee uitkomt. Genieten van deze wondermooie maar extreme omgeving doe je wel in heel verfijnde luxe. De drie hedendaagse iglo’s die Tonny en Mira Mathiassen hier neerzetten, zijn subliem en met veel goede smaak gedecoreerd met trendy verlichting, een houtkachel, beddengoed van dons en panorama-ramen met een onbeperkt uitzicht op het grandioze landschap. Omdat je nergens anders zo’n ongerepte sterrenhemel vindt als hier, heeft elke iglo ook een telescoop om uren naar de sterren én naar het noorderlicht te turen. Je vult je dagen met kajaktrips naar de gletsjer, wandelen of walvissen spotten. ’s Avonds wacht je een heerlijk diner, bereid met lokale ingrediënten. En om van al die inspanningen te bekomen, is er ook een sauna en een outdoor hottub met zicht op zee. Prachtplek.

Faciliteiten: bedden, wifi, houtkachel, douches, wc’s. Prijs: vanaf € 786/nacht in een iglo, inclusief ontbijt en diner. www.theglacier.no

Kudhva in Cornwall: terug naar de natuur rond een leigroeve

Volledig scherm ‘Kudhva’ betekent schuilplaats in het Cornish. © George Fielding

Volledig scherm Het England Coast Path en de baaien aan de kust van Cornwall liggen op minder dan 3 kilometer afstand. © rv

De roep van de natuur sterker dan ooit na corona? Beslist, en daar zitten locaties als deze zeker voor iets tussen. In een voormalige 19de-eeuwse leigroeve in Trewarmett in Cornwall (GB) ligt Kudhva, het meest avontuurlijke natuurverblijf van Cornwall. ‘Kudhva’ betekent schuilplaats in het Cornish, en flitst je terug naar industrieel erfgoed omringd door een flinke portie groen. De natuur en het gebladerte hebben het voormalige machinegebouw overwoekerd, de ondergelopen groeve is nu een spectaculaire zwemplek en de rotswanden van de uitgraving zijn perfect voor rotsklimmen. Logeren doe je in vier unieke architecturale kudhvahutten tussen de bomen, in de vorm van grillige geometrische figuren op houten poten. Binnen wacht je een basic interieur voor twee personen én een prachtig uitzicht op de kustlijn. Genieten kan met een hottub, en in het weekend met een pop-up keuken. Het England Coast Path en de baaien aan de kust van Cornwall liggen op minder dan 3 kilometer afstand. Zijn de hutten volgeboekt, dan zijn er ook nog een Danish Cabin, hangtenten en tipi’s.

Faciliteiten: bedden, vuurplaats, keuken, douche, wc’s en afvalbakken. Vanaf € 147/nacht. www.kudhva.com

Mil Estrelles in Catalonië: luxueuze bubbel voor koppels

Volledig scherm Naar de sterren en de Melkweg turen kan letterlijk vanuit je bed in een reeks bubbles. © Gabrielamedinaphoto

Volledig scherm © rv

Luxueus glampen met een twist? Dat doe je 20 kilometer te noorden van de Catalaanse stad Girona in deze superromantische Mil Estrelles (‘duizend sterren’). Naar de sterren en de Melkweg turen kan letterlijk vanuit je bed in een reeks bubbles. Die liggen verspreid in een tuin rondom een rustieke 18de-eeuwse boerderij. Allemaal hebben ze een volledig doorzichtige bovenkant, zodat je ongelimiteerd en zonder lichtvervuiling naar het firmament kunt kijken. De bubbels zijn behoorlijk luxueus ingericht, met een aparte eetkamer en een badkamer met een badkuip. Het ontbijt staat gewoon voor je klaar in de koelkast. De mooiste bubbel vind je in het bos, en is uitgerust met hemelbedden en een vrijstaand bad. Mil Estrelles heeft ook een sauna en een hottub. De vulkanische heuvels van het uitgestrekte Parc Natural de la Garrotxa bieden veel fiets- en wandelmogelijkheden.

Faciliteiten: bedden, douches, wc’s, wifi. Vanaf € 160/nacht voor een koppel inclusief ontbijt. www.milestrelles.com

Gondel Gisela in Duitsland: in een skigondel in het Zwarte Woud

Volledig scherm Deze vintage skigondel deed jarenlang dienst in een Frans skioord, tot hij een tweede leven vond in de Duitse bossen. © rv

Het Zwarte Woud lijkt zó te zijn weggeplukt uit een sprookje van de gebroeders Grimm. Met een oppervlakte van meer dan 6.000 vierkante kilometer vormt dit dichtbeboste middelgebergte het grootste bosgebied van Duitsland, waarin je je dagen kunt onderdompelen in de natuur. In het Schwarzwald Camp in het zuidelijke Zwarte Woud logeer je midden in het hart van het bos dat uittorent boven de Schluchsee, het grootste meer van de regio. Op het domein van één hectare overnacht je in een boomtent of een Scandinavische tipi, maar het meest originele en intieme onderkomen is zonder twijfel de wat afgelegen Gondel Gisela. Deze vintage skigondel deed jarenlang dienst in een Frans skioord, tot hij een tweede leven vond in de Duitse bossen. Binnenin vind je een tweepersoonsbed en een klein keukentje, buiten een zonnetent en een klein terrasje met tafel en stoeltjes om te genieten van de kloppende spechten en fluitende merels. Enkel voor een slaapzak en een zaklamp voor de donkere nachten moet je zelf zorgen.

The 72 Hour Cabin in Zweden: bed met koninklijk uitzicht

Volledig scherm Naast de hut mag je ook gebruikmaken van een roeiboot. © rv

Veel meer dan een bed staat er niet in The 72 Hour Cabin in Dalsland in West-Zweden. Maar dat geeft niet, want deze glazen hutten op een steile rotsoever bij een meer hebben een uitzicht waar je 120% relaxed van wordt. De transparante hutten zijn eigenlijk het restant van een wetenschappelijk experiment uit 2017. Enkele stadsbewoners dompelden zich hier toen 72 uur onder in de natuur, met de bedoeling vast te stellen welke positieve effecten het buitenleven op hun welzijn had. De resultaten waren spectaculair: na 72 uur had elke deelnemer minder stress, een lagere bloeddruk en een hogere creativiteit. Zien welk effect de natuur op je eigen lijf heeft? Huur dan 72 uur een hut, waarbij je ook mag gebruikmaken van een roeiboot. Het nabijgelegen activiteitencentrum zet je op het spoor van natuurervaringen zoals kajaktrips en een deathride in het bos.

Faciliteiten: bedden, vuurplaats, douche, wc. Vanaf € 310/nacht inclusief ontbijt. www.dalslandsaktiviteter.se/72-hour-cabin

Volledig scherm Lonely Planet Slapen onder de sterren. Uitgeverij Kosmos. € 25,99 © rv

