"Een maand lang niet masturberen": wat doet No Nut November met je lichaam?

Heb je tieners in huis of zit je vaak op sociale media? Dan weet je waarschijnlijk dat het deze maand No Nut November is. Dat is geen verbod op noten, maar wel een online challenge waarbij jongeren elkaar uitdagen om een maand lang niet te masturberen. Maar wat zijn de precieze spelregels? Is zoiets wel goed voor je gezondheid? En wat is in hemelsnaam Destroy Dick December? Wij vroegen advies aan uroloog Piet Hoebeke.

KIJK. Dit zegt onze wetenschapsexpert Martijn Peters:

De oorsprong van No Nut November gaat al terug tot 2011. In dat jaar deed de challenge voor het eerst de ronde op online forums zoals Reddit en 4chan. De uitdaging is eenvoudig: de volledige maand november niet klaarkomen. In het begin werd er lacherig over gedaan, maar sinds enkele jaren neemt de challenge toe in populariteit, mede door de memes of prentjes die erover worden verspreid.

Lees verder onder de foto.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat zijn de regels?

Zoals eerder gezegd is de hoofdregel: niet klaarkomen. Je mag dus geen seks hebben of masturberen. Porno kijken of een erectie hebben is wel toegelaten. Maar je mag daarbij natuurlijk niet ejaculeren. Verder krijg je één joker voor een natte droom. Eentje mag, maar ook niet meer, anders heb je gefaald. Als je de regels een volledige maand volhoudt, ben je geslaagd in de opdracht en krijg je een beloning.

Die beloning komt in de vorm van Destroy Dick December. Een maand waarin je verplicht bent om te masturberen. Het werkt eigenlijk als een soort advent. Op 1 december mag je één keer klaarkomen, op 2 december twee keer, tot 25 keer per dag op Kerstmis. Al is zoiets natuurlijk de reinste onzin. 25 keer klaarkomen op een dag is biologisch gezien onmogelijk.

Is het gezond?

Op het internet vind je verschillende redenen waarom No Nut November goed zou zijn voor je gezondheid. Het zou onder meer zorgen voor een sterkere wilskracht. Je zou immers minder snel beïnvloed zijn door porno. Ook zou je beter redeneren en minder vaak last hebben van acne. Tot slot zou het ook van groot belang zijn als je nadien een kind wilt verwekken. Het sperma zou na een maand onthouding namelijk van betere kwaliteit zijn.

Maar klopt dat wel? “Een maand niet klaarkomen is op zich niet gevaarlijk”, zegt uroloog Piet Hoebeke (UZ Gent). “Maar ik zou toch aanraden om het wel te doen. Een zaadlozing is immers een volkomen normaal biologisch fenomeen. Ten eerste is het goed voor je eigen seksualiteit. Je leert jezelf er beter door kennen, en ontdekt wat je zelf fijn vindt. Ook kan het je een mentale boost geven, en soms helpt het zelfs om beter in te slapen.”

Quote Het is aangetoond dat een regelmati­ge zaadlozing bij jonge mensen de kans op prostaat­kan­ker vermindert Uroloog Piet Hoebeke

“Bovendien is het ook aangetoond dat een regelmatige zaadlozing bij jonge mensen de kans op prostaatkanker vermindert. 30 procent van het mannelijk sperma wordt namelijk gemaakt door de prostaat. Het zorgt ervoor dat de zaadcellen beschermd zijn tegen de zure omgeving van de vagina, en kleverig genoeg is om te blijven plakken. Een goede werking van je prostaat is dus essentieel.”

En die kans om sneller zwanger te worden bij een maand onthouding? “Die wordt echt niet groter. Je sperma zal misschien wat meer en dikker zijn in omvang. Maar je kan iedere dag iemand zwanger maken. Je kan gerust vijf keer per dag ejaculeren, en nog over voldoende zaadcellen beschikken.” Kortom, volg dus gerust de vraag van je lichaam. “Al laat je het natuurlijk best niet te obsessief worden. Is dat wel het geval? Zoek dan hulp bij een specialist.”

Lees ook