Een laptop kopen die zo lang mogelijk meegaat? Enkele tips

Zakelijke laptops

“Gaminglaptops!”, horen we je dan misschien zeggen. “Gaminglaptops zijn prijzig, krachtig én stevig!” Dat klopt, maar het nadeel aan die soort is dat je als gewone gebruiker veel extra betaalt voor tierelantijnen die weinig met hun duurzaamheid te maken hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan zaken als vloeistofkoeling en een overgeklokte processor (overklokken is het verhogen van de kloksnelheid, oftewel het sneller laten werken van computeronderdelen dan binnen de specificatie van de fabrikant, red.). Zo’n overgeklokte processor is eigenlijk de beste garantie dat je toestel het juist géén tien jaar zal uithouden.

Kopen op de groei

Het komt er dan op aan om nu een laptop ‘op de groei’ te kopen, met de juiste technische kenmerken.

• Minstens een Intel Core i7- of AMD Ryzen 7-processor

• Minstens 16GB werkgeheugen, en beter 32GB

• Zoek ook een toestel met een solid state drive (een opslagschijf die een grote geheugenchip is) in plaats van een klassieke harde schijf, want dat is een van de laatste componenten in een laptop die mechanisch zijn, en dus sterker onderhevig aan slijtage. Maar als je nu een nieuwe laptop koopt, komt die al bijna per definitie met zo’n ssd.