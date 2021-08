Een lagere energiefactuur dankzij een slimme meter? Zo krijg je dat voor elkaar

EnergieEen digitale meter voor elektriciteit krijgt wel eens het label ‘slimme meter’ opgekleefd, maar helaas is dat verkeerd. Het toestel zonder meer is niet ‘slimmer’ dan een analoge meter. Het verschil schuilt er echter in dat je het kan koppelen aan extra apps of toestellen die wél slim zijn. Mijnenergie.be legt uit hoe je handig gebruik maakt van zulke apparatuur om toestellen aan te sturen en je verbruik te monitoren.

Zicht op je verbruik

De digitale meter beschikt over twee gebruikerspoorten. De P1-poort stuurt per seconde elektriciteitsdata uit, terwijl de ‘snelle’ S1-poort data aan een hoge frequentie ter beschikking stelt van een slimme app of thermostaat. De verbinding tussen het meettoestel en de app op je smartphone gebeurt in de meeste gevallen via wifi of 4G. Dergelijke apps bieden een beter zicht op je dagelijkse gebruik, alsook de mogelijkheid om elektronische toestellen slim aan te sturen. Ze heten in het jargon HEMS (Home Energy Management System) of CEMS (Customer Energy Management System).

Slimme energiesystemen bieden als voordeel dat je de energiefactuur niet hoeft af te wachten om inzicht te krijgen in je verbruiksgewoontes. Je merkt bijvoorbeeld op welk effect het heeft op je verbruik indien je de thermostaat een graadje lager instelt. Wie vrede neemt met een dagelijkse update kan dat eenvoudig via het online energieportaal van Fluvius oproepen.

Je verbruik iedere dag zien slinken? Check hier met welke kleine aanpassingen je dat waar maakt

Besparingstips op maat

De website www.maakjemeterslim.be bundelt 35 apps en toestellen om je digitale meter slim te maken. Ze bieden nagenoeg allemaal de mogelijkheid om je verbruik in real time op te volgen. In elf gevallen kan dat naast een overzicht op de smartphone, tablet of computer ook via een afzonderlijk beeldscherm op de muur. Het meten van de energiekosten per huishoudtoestel behoort standaard tot verschillende apps, maar geldt ook vaak als een optie.

De meeste apps sporen sluipverbruik op en bieden gepersonaliseerde tips voor energiebesparing. Voor wie over zonnepanelen beschikt, lijkt een app die tegelijk de teruggeleverde energie monitort een absolute must. Sommige apps bieden ook de mogelijkheid om je verbruik naast weerdata te leggen en op die manier na te gaan hoeveel stroom of gas je verbruikt bij bepaalde weersomstandigheden.

Betaal je minder aan energie bij mooi weer? De feiten op een rij!

Wat kost het om je meter slim te maken?

Het kostenplaatje hangt af van het type oplossing, de inbegrepen functionaliteiten en de mogelijkheden om door de meetinformatie te navigeren. Voor een instapmodel betaal je tussen 50 en 90 euro. Kies je voor een toepassing die ook als slimme thermostaat fungeert, dan loopt het prijskaartje op richting enkele honderden euro’s. Daarnaast zijn er ook abonnementsformules mogelijk, waarbij energiemonitoring bijvoorbeeld 24 euro per jaar kost.

Engie biedt met UP dan weer een pakket dat groene energie, de slimme energiemeter en thermostaat boxx en een herstellingsdienst omvat. De verdelers van dergelijke toestellen claimen dat je de investering al snel terugwint door de lagere factuur die inzicht in je verbruik met zich meebrengt.

Vergelijkingssites

Naast slimme apps om je energieverbruik te monitoren en te reduceren, bestaan er ook vergelijkingssites die de tarieven van de verschillende energieleveranciers automatisch naast elkaar leggen. Die gratis sites, zoals Mijnenergie.be, bieden doorgaans ook een groot besparingspotentieel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook