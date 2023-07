"Een lage schoen is minder belastend voor je knie": podoloog geeft raad bij het kiezen van jouw perfecte wandelschoenen

HLN ShopMooi weer en vakantie doen het bij velen kriebelen om deugddoende wandelingen te maken in het groen. Ben je nog geen volleerd wandelfanaat, maar wil je graag - op je eigen tempo - de draad oppikken? Trek dan een instapmodel wandelschoenen aan je voeten. HLN Shop gaat na met welk schoeisel je als beginnend wandelaar over figuurlijke rozen loopt.

Wandelschoenen of sneakers?

Of je nu de natuur intrekt, op citytrip eindeloos door de straatjes van een stad kuiert, of ettelijke kilometers over de werkvloer aflegt: voor wie veel wandelt, zijn aangepaste schoenen altijd een goed idee.

Kris Desaever, podoloog met zelfstandige praktijk in Tielt en docent sportpodologie aan de Arteveldehogeschool te Gent licht toe: “welke schoenen je nodig hebt, hangt in grote mate af van de activiteiten waarvoor je ze gaat gebruiken."

“Een eerste belangrijke factor die je in rekening moet brengen, is de ondergrond. Indien je elke dag 20 minuten je hond uitlaat en daarbij over asfalt flaneert, heb je een ander verhaal dan wanneer je lange wandelingen door het bos wilt maken, eventueel met de nodige hoogteverschillen. Op zulk oneffen terrein zijn wandelschoenen absoluut aangewezen, want ze beschikken over groeven in de zool. Dankzij die groeven heb je meer grip en zal je op onverharde ondergrond minder gemakkelijk uitglijden.”

“Een stevige wandelschoen garandeert daarnaast een goede afrol van je voet. De zool van alledaags schoeisel zoals sneakers is meer plooibaar. Dat is prima als je een correcte afrol hebt, maar zo niet, kies je tijdens een wandeling beter voor een schoen die al in de juiste vorm geplooid is. Een goede pasvorm en ideale afrol verminderen stress op omliggende weefsels, zoals je achillespees of knie. Je zal minder snel klachten ontwikkelen, waar buigzame gympen al makkelijker overbelasting creëren.”

“Verder maakt de contrefort of versteviging in de hiel een verschil. Bij sneakers is de hiel vaak soepel, waar die bij wandelschoenen wel stevig is. Net als de zool en neus. Als je je teen stoot of over steentjes loopt, zal je dat in een wandelschoen dus minder voelen.”



Ga voor licht en waterdicht

Maar ook binnen de rayon wandelschoenen vind je een uitgebreid aanbod aan soorten en modellen, elk met hun specifieke voor- en nadelen. Beginnende wandelaars geven vaak de voorkeur aan een lichte schoen. Onder wandelschoenen bestaat er immers een belangrijk verschil tussen zwaardere hoge en lichtere lage schoenen.

“Op oneffen ondergrond biedt een hoog model meer stabiliteit aan je enkel”, legt Desaever uit. “Maar het nadeel ervan is dat ze iets zwaarder zijn. Dit resulteert dan weer in meer stress op de knie. Een lage schoen is lichter en dus minder belastend voor je knie, maar geeft anderzijds minder bescherming aan je enkels.”

Voor minder uitdagende zomerse wandelingen is een lage wandelschoen bijgevolg vaak het meest comfortabel. Nog een voordeel: een lage schoen is over het algemeen goedkoper. Je kan zo budgetvriendelijk je eerste kilometers als wandelliefhebber afleggen.

Let voor maximaal comfort ook op de waterdichtheid van het beoogde paar. Je wilt na een plotse regenbui of misstap in een plas immers niet met natte voeten je wandeling moeten verderzetten. Kies daarbij eveneens voor een materiaal dat binnenin snel opdroogt, want zweetvoeten zijn natuurlijk evenmin een pretje.

Maar uiteindelijk moet je zelf bepalen welke schoen het beste bij je past en het meest comfortabel aanvoelt. Sla je bijvoorbeeld makkelijk je enkels om, kan je ook als beginneling mogelijk meer baat hebben bij een hoog model. “Ga na waar je gevoeligheden liggen. Heb je snel last van je knie? Zijn je voeten breder of smaller? Waar wil je gaan wandelen?... Door je die dingen op voorhand af te vragen, kom je tot de juiste schoen”, aldus de podoloog.



Blessures een stap voor

Wil je geen souvenirs van je wandeltochten in de vorm van blaren en blessures, heeft de podoloog nog enkele tips.

“Bouw je wandelingen geleidelijk op”, adviseert Desaever. “De impact op je lichaam is dan misschien minder groot bij wandelen dan bij lopen, toch mag je de belasting niet onderschatten. Tijdens de coronaperiode kwamen er zo plots veel meer mensen met klachten in onze praktijk, omdat hun lichaam niet gewend was aan lange wandelingen.”

“Ben je van plan om veel te wandelen, kan ik ook aanbevelen om verschillende wandelschoenen door elkaar te gebruiken. Wissel een ouder paar af met nieuwe schoenen, of hoge bottines met een lager model. Afwisseling zorgt voor verschillende prikkels, en dat is goed voor je lichaam.”

“En test je nieuwe schoenen altijd eerst uit op vlak terrein”, besluit de specialist. “Maak je wandelingen dan telkens iets uitdagender of langer. Zo beleef je er het meeste en het langste plezier aan.”

