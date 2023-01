“Een kwart van de bevolking heeft een grote angst voor de tandarts, sommige slaan hun controles gewoon over”: hoe overwin je die?

Van Burik behandelt regelmatig mensen met een extreme angst voor de tandarts, in die mate dat zij niet meer op controle durven. Dat doet ze in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in Nederland. “We behandelen daar mensen die niet bij een gewone tandarts terechtkunnen. Onthoud wel: als je de tandarts gaat mijden, kan dat ernstige gevolgen hebben. Je gebit gaat ervan achteruit en dat kan al snel van kwaad naar erger gaan.”

Hoe ontstaat zo'n angst voor de tandarts?

Meestal is de aanleiding van een grote angst voor de tandarts een vervelende ervaring. Ofwel een die ze persoonlijk ondervonden, ofwel een waar ze over gehoord hebben via ouders of anderen. “Zeker als je vader of moeder bang is voor de tandarts, neem je dat als kind snel over.” Ligt iemand bij Van Burik in de stoel, dan is die persoon meestal al een tijdje niet meer naar de tandarts geweest. “Dat kan variëren van pakweg anderhalf tot wel twintig jaar.” Eerst bespreken zij samen waar de patiënt specifiek bang voor is en wat de zogenaamde triggers zijn. Daarna bekijken ze samen welke behandeling kan helpen.