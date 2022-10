Eén kleine beweging helpt je vet verbranden achter je bureau. Maar je moet het wel lang genoeg volhouden

De soleusspier bevindt zich aan de achterkant van je onderbeen. Het is een krachtige spier die cruciaal is om te kunnen wandelen, lopen of springen. “Niemand had echter ooit onderzocht of we die spier ook intens kunnen gebruiken om onze gezondheid te verbeteren”, zegt Marc Hamilton, hoogleraar aan de Universiteit van Houston. “In ons onderzoek kwamen we erachter dat als je de spier op de juiste manier activeert, je het basaal metabolisme (BMR) sterk kan verbeteren. Iets wat we nooit hadden kunnen dromen.”

Over welke voordelen gaat het precies?

Maar wat wil dat nu precies zeggen: een verbetering van je basaal metabolisme? Wel, je basaal metabolisme is de energie die je nodig hebt om je lichaam in rust te laten functioneren. Denk aan basisfuncties zoals je ademhaling, hartslag of lichaamstemperatuur. Volgens de studie zou de soleusspier verschillende functies daarvan kunnen optimaliseren. Zogenaamde ‘soleus push-ups’ zorgen bijvoorbeeld voor minder grote bloedglucoseschommelingen. Handig voor mensen met diabetes. Ook kan het vetten dubbel zo snel verbranden. Het gaat dan vooral over vetten met een lage dichtheid die bijdragen aan een hoog cholesterolgehalte.

Maar let wel op: je moet de beweging urenlang volhouden om zulke resultaten te verkrijgen. “Gelukkig gebruikt de soleusspier brandstoffen zoals bloedglucose en vetten”, zegt Hamilton. “Die zijn veel minder snel uitgeput dan glycogeen.” Dat is een mix van opgeslagen glucose en koolhydraten die in andere spieren voorkomt en veel sneller op raakt.

Hoe voer je de beweging uit?

“De soleus push-up ziet er eenvoudig uit, maar is dat eigenlijk niet”, zegt Hamilton. “Het is een heel specifieke beweging. Om er 100 procent zeker van te zijn dat de beweging correct wordt uitgevoerd, gebruiken we op dit moment draagbare technologie. Je moet er namelijk voor zorgen dat de spier zo veel mogelijk energie kan verbruiken.” Gelukkig vertelt de Universiteit van Houston ook hoe je het thuis zelf kan proberen.

“Ga eerst zitten met je voeten op de grond. Ontspan daarbij de spieren. Til vervolgens je hiel op, maar hou je tenen op de grond. Breng de hiel weer naar beneden wanneer je niet meer verder kan. Herhaal deze beweging dan enkele uurtjes.”

