Een kantoorjob niets voor jou? In deze jobs ben je elke dag in beweging

Acht uur per dag achter een bureau zitten: een kantoorbaan is niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig zijn er ook veel jobs waar je de handen uit de mouwen kan steken. Jobat.be ging op zoek naar vijf jobs waarin je geregeld aan het bewegen bent.

Magazijnier

Gemiddeld loon: 2.817 euro bruto – 1.885 euro netto

Distributiecentra draaien op volle toeren om winkels en de e-commerce te bevoorraden. In die magazijnen zijn heel wat mensen aan de slag: de VDAB ontving in het afgelopen jaar 3912 vacatures voor magazijnmedewerker. Daar staat een heel hoog aantal niet-werkende werkzoekenden tegenover: 19.109 in mei. Er zijn dus wel wat kandidaten voor de job. De hele dag (of nacht) til je goederen, een goede fysieke conditie is dus aangewezen. Bovendien werken sommige magazijniers in een gekoelde omgeving, wat voor een extra fysieke uitdaging zorgt.

Fitnessinstructeur of sportcoach

Gemiddeld loon: 3.366 euro bruto – 2.125 euro netto



Met het juiste diploma en uiteraard een degelijke conditie is een job als sportcoach of fitnessinstructeur mogelijk iets voor jou. Ervaring is dan weer minder doorslaggevend. De VDAB ontving het laatste jaar 897 vacatures voor een sportbegeleider. In 47% van de gevallen was een diploma hoger onderwijs gewenst, voor 53% van de jobs was geen of beperkte werkervaring vereist. Van crossfit over zumba tot yoga: je kan als sportcoach heel wat richtingen uit. En misschien kan je wel als trainer op de paddelhype inspelen? Deze vacatures staan in ieder geval nog open.

Brandweer

Gemiddeld loon: 3.124 euro bruto – 2.018 euro netto



Brandweer worden doe je niet zomaar. Of je professionele dan wel vrijwillige brandweer wordt, je moet een federaal geschiktheidsattest behalen. En daarvoor moet je een aantal competentie-, vaardigheids- en fysieke proeven afleggen. Een greep uit de fysieke testen: in 5 minuten op een ladder van 30 meter klimmen, via de trap naar de zevende verdieping lopen in 53 seconden, 23 keer opdrukken,… Spartel je door alle proeven, dan kan je ook tijdens je shift bij de brandweer blijven trainen. Sport en beweging zijn dus een deel van je job.

Bouwvakker ruwbouw

Gemiddeld loon: 3.001 euro bruto – 1.951 euro netto

De vraag naar bouwvakkers herstelt zich na de opdoffer bij het uitbreken van de coronacrisis. Het afgelopen jaar ontving de VDAB 1162 vacatures, gemeten in mei 2021. De afgelopen jaren waren dat er nooit zoveel. In de jobinhoud staat metselen op de eerste plaats, je vindt het terug in 97% van de vacatures voor bouwvakkers. Op ruime afstand volgen disciplines als bekisten en natuursteen bewerken. Het zijn allemaal bezigheden waarbij je spierkracht wordt aangesproken.

Leerkracht lichamelijke opvoeding

Gemiddeld loon secundair onderwijs: 3.733 euro bruto – 2.288 euro netto

Gemiddeld loon kleuter- en lager onderwijs – 3.601 euro bruto – 2.233 euro netto

Weinig jobs waarin je zoveel uren per dag in de sportzaal doorbrengt dan die van leerkracht LO. Naast sportieve zijn natuurlijk ook pedagogische capaciteiten belangrijk. De sportieve uitdaging zal misschien niet altijd even groot zijn. Maar je conditie en behendigheid zijn best in orde als je die boksprong uitvoert of toont hoe je een basketbal in de ring werpt.

