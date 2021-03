Een jaar na de eerste lockdown: stijgen de energieprijzen weer?

In maart 2019 bedroeg de gemiddelde jaarfactuur voor elektriciteit 1.098,76 euro. Een jaar later was dat maar 953,22 euro. Voor aardgas was de daling nog spectaculairder: van 1.344,54 euro naar 917,66 euro. Dat blijkt uit de boordtabellen van de federale energieregulator CREG. Al moeten we daar wel bij vermelden dat de aardgasprijs zich ook voor de eerste lockdown al op een vrij laag peil bevond.