Een huis vol slimme toestellen? Onze woonexpert testte ze 4 jaar lang: “Sommige zijn nóg nuttiger nu de terugdraaiende teller verdwijnt”

Een voordeur die uit het slot gaat als je met je telefoon in de buurt komt of een sensor die meldt dat het huisdier dringend eten moet krijgen ... Met alle slimme apparaten die er bestaan, is het een koud kunstje om van je huis een ‘smart home’ te maken. Maar bevalt dat wel, zo’n digitaal geconnecteerd huis? “Vooral toestellen die comfort toevoegen, blijken nuttig, maar ik verdrink soms ook in de apps”, zegt onze woonexpert Björn Cocquyt, die vier jaar geleden de stap zette. Hij vertelt welke toestellen voor hem een echte meerwaarde hebben en welke eerder een gadget zijn.