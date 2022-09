Een huis vanaf 146.363 euro, gebouwd in amper 48 uur: Sanne, Gert en Patricia kozen voor een kant-en-klare woning

Op bezoek in het luxueuze tenthuis van Sébastien en Anse: “Het huis is volledig demonteer­baar en kan elders opnieuw worden opgebouwd”

Deze zomer bezoekt onze woonexpert Björn Cocquyt eigenaars van een tweede verblijf bij ons of in het buitenland. Eender waar, in hun bijzonder huis weg van thuis beleven ze een al even bijzondere vakantie. Sébastien Meirsonne (43) en Anse Van Gestel (37) worden in het Scheldeland keer op keer overweldigd door de natuurpracht. Ze genieten er volop van vanuit hun luxueus tenthuis met alle comfort, waar je je een beetje in Afrika waant.

8 augustus